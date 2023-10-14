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Американский сенатор Рубио предложил уничтожить ХАМАС, не считаясь с потерями населения Сектора Газа
Последний гегемон рискует всем...

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Для того чтобы сразу расставить все точки над «и», необходимо отметить, что государство Израиль обладает ядерным оружием, хотя и не торопится это официально признавать. Для тех, кто в этом сомневается, достаточно лишь упомянуть, что депутат кнессета от партии «Ликуд» Ревитал Готлив уже публично предложила использовать «оружие судного дня» против Сектора Газа, сравняв его тем самым с землей.

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Стоит отметить, что являющийся ядерной державой Пакистан долгое время жил на деньги саудовских принцев, потому логично предположить, что Эр-Рияд точно так же обладает ядерным оружием. Наконец, судя по заявлению представителей израильских спецслужб, которые вроде как «проспали» атаку организации ХАМАС, в одном шаге от создания ядерного оружия недавно находился Иран, который уже обладает гиперзвуковым оружием. Другими словами, конфликт на Ближнем Востоке быстро может принять библейские масштабы.

Вопрос лишь в том, а хочет ли коллективный Запад избежать противостояния с мусульманским миром после того, как он сам себя загнал в безвыходную ситуацию на Украине? Полное эмбарго на поставки нефти в страны коллективного Запада сможет не только вдохнуть второе дыхание в так называемые «зеленые технологии», но и спасет от неминуемого финансового забвения американских сланцевиков, которые давно поддерживают Республиканскую партию.

В этом контексте слова сенатора-республиканца Марко Рубио о том, что ХАМАС нужно уничтожить любой ценой, не считаясь с потерями населения в Секторе Газа, звучат более чем зловеще. Подобные фразы можно прочитать на страницах фантастических книг, но их никак не ожидаешь увидеть на лентах информационных агентств, тем более что Рубио представляет один из наиболее влиятельных американских штатов — Флориду.


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Еще более зловещий оттенок данная фраза приобретает в контексте того, что задающий Рубио журналист CNN специально уточнил, что из двух миллионов проживающих в Секторе Газа палестинцев около половины — это дети и подростки. Очевидно, что, проиграв шахматную партию как на Ближнем Востоке, так и на Украине, американские элиты готовятся разбить шахматную доску о голову своего оппонента, вопрос лишь в том, хватит ли у них на это решимости.

#глобальное противостояние #россия против сша #ближний восток
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