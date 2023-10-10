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Снижение цен в эпоху глобальной инфляции — это выходящее из ряда вон событие, особенно когда речь идет о посещении достопримечательностей в стране, где их особо-то и нет. Да, да, речь идет о Соединенных Штатах, где за неимением исторических достопримечательностей создают объекты вроде «самого большого мотка бечевки».

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Понятно дело, что именно в США Диснейленды пользуются особой популярностью и никто не ожидал, что руководство сети тематических парков снизит цены на билеты вполовину с начала следующего года, вместо того чтобы их поднять вслед за стремительно дорожающим уровнем жизни.

Но нет, компания The Walt Disney Company так погрязла в скандалах с «афроамериканскими русалочками», «неправильными Белоснежками» и прочими попытками навязать современную американскую повестку самым юным зрителям, что большинство американцев просто-напросто отказываются платить за посещение парков развлечений. Тем более что, согласно последним статистическим данным, большая часть американцев сегодня живет в деревне, а не в городе, а в сельской местности никто не будет смотреть сквозь пальцы на попытку насадить чужеродные ценности.

В общем, согласно заявлению пресс-секретаря компании Келси Линч, детские билеты за один день прибывания в «чудо-парке» будут стоить не сто семьдесят, а пятьдесят долларов. Два дня пребывания в парке развлечений еще недавно могли стоить 270 долларов, тогда как трехдневный билет обошелся бы сердобольным родителям в 340 «зеленных бумажек. Однако с января по март следующего года стоимость трехдневного билета заявлена в сумму 150 долларов.

Понятное дело, что даже если бы компания Дисней не пыталась использовать свои самые известные франшизы для пропаганды ЛГБТ и поклонения меньшинствам, дела знаменитых Диснейлендов и без того шли бы весьма туго, поскольку галопирующая инфляция в США вынуждает домохозяйства снижать все необязательные расходы, а поездку в парк развлечений едва ли можно к ним причислить.

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Однако в контексте попыток всемирно известного бренда навязать продвигаемую американскими элитами повестку сложно даже представить, что огромные парки развлечений, содержание которых обходится в копеечку, будут делать, если идея с урезанием цен не сработает. Да, в подобном свете самый большой моток бечевки уже не кажется таким уж скучным зрелищем.