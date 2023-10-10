Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
Диснейленды в США начали урезать цены на билеты вдвое
Микки Маус скоро пополнит ряды безработных...

реклама

Снижение цен в эпоху глобальной инфляции — это выходящее из ряда вон событие, особенно когда речь идет о посещении достопримечательностей в стране, где их особо-то и нет. Да, да, речь идет о Соединенных Штатах, где за неимением исторических достопримечательностей создают объекты вроде «самого большого мотка бечевки».

реклама

Понятно дело, что именно в США Диснейленды пользуются особой популярностью и никто не ожидал, что руководство сети тематических парков снизит цены на билеты вполовину с начала следующего года, вместо того чтобы их поднять вслед за стремительно дорожающим уровнем жизни.

Но нет, компания The Walt Disney Company так погрязла в скандалах с «афроамериканскими русалочками», «неправильными Белоснежками» и прочими попытками навязать современную американскую повестку самым юным зрителям, что большинство американцев просто-напросто отказываются платить за посещение парков развлечений. Тем более что, согласно последним статистическим данным, большая часть американцев сегодня живет в деревне, а не в городе, а в сельской местности никто не будет смотреть сквозь пальцы на попытку насадить чужеродные ценности.

В общем, согласно заявлению пресс-секретаря компании Келси Линч, детские билеты за один день прибывания в «чудо-парке» будут стоить не сто семьдесят, а пятьдесят долларов. Два дня пребывания в парке развлечений еще недавно могли стоить 270 долларов, тогда как трехдневный билет обошелся бы сердобольным родителям в 340 «зеленных бумажек. Однако с января по март следующего года стоимость трехдневного билета заявлена в сумму 150 долларов.

Понятное дело, что даже если бы компания Дисней не пыталась использовать свои самые известные франшизы для пропаганды ЛГБТ и поклонения меньшинствам, дела знаменитых Диснейлендов и без того шли бы весьма туго, поскольку галопирующая инфляция в США вынуждает домохозяйства снижать все необязательные расходы, а поездку в парк развлечений едва ли можно к ним причислить.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако в контексте попыток всемирно известного бренда навязать продвигаемую американскими элитами повестку сложно даже представить, что огромные парки развлечений, содержание которых обходится в копеечку, будут делать, если идея с урезанием цен не сработает. Да, в подобном свете самый большой моток бечевки уже не кажется таким уж скучным зрелищем.

#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Иранская оценка палестино-израильского противостояния обещает дальнейшую эскалацию
Бывший председатель Европейской комиссии осудил ЕС за дачу ложных обещаний Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
13
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
3
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
12
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
9
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
8
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
4
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
3
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1
США направят авианосную группу для помощи Израилю
4
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
На фоне отказа от DDR4 в процессорах Intel и AMD темпы перехода на DDR5 будут расти
5
Конгрессмен США Тейлор-Грин: ХАМАС мог получить оружие благодаря Киеву
+
Разработчики ремастера Stronghold показали, как они переработали культовую игру
+
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
10
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
9
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
55
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
92
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
8
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
64
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64

Сейчас обсуждают

Альфред Князев
22:58
Разработчики:Не них*я:)
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
Апшеронский скакел
22:53
Ну, так скаклы только в них и воюют
Китай усиливает технологические амбиции, устремив взгляд на противодействие санкциям
dagnoparte
22:47
Этот мерзавец на клоуне очень плохой актёр! Надо было негра с пробиркой снимать в которой белый порошок.
Представитель Белого дома Джон Кирби чуть не заплакал, рассказывая про зверства ХАМАС в Израиле
Sergej V
22:36
Программное обеспечение устройства базируется на Android 10 :))
Рендеры Google Pixel 8a на видео 360° просочились еще до официального запуска
истребитель хохлизма
22:32
теле2 говнасвязь
Российские операторы обеспечивают бесплатную связь для абонентов в Израиле
User Userovich
22:29
Ну тохда это не интересно
APU AMD Phoenix для настольных ПК готовы к выходу на платформе AM5
mayday30
22:20
Клованы активизировались осенью.
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
mayday30
22:19
Опять котел
Китай усиливает технологические амбиции, устремив взгляд на противодействие санкциям
Сергей Федотов
22:19
Понаставят «Зверь Linux», а потом маются с программами. Ставил я её у себя на Fedora. Не помню из родных репозиториев или RPMFusion. Была свежая версия. Сейчас на Fedora 39 beta Ставится OBS Studio 3...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Solarex
22:15
Повод сцапать биометрию
В аккаунтах Google ключи доступа стали использоваться по умолчанию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем