Хотели проучить ас-Сиси, а в итоге...

Несмотря на сложные взаимоотношения с Египтом, где Вашингтон пытался любой ценой оставить своего ставленника Мухаммеда Мурси у власти, но сделать это так и не смог, Соединенные Штаты никогда не прекращали выделять Египту деньги на так называемую военную помощь. Логика для подобного решения была довольно простой: Египет, обладающий огромной армией, находится на стыке двух регионов — Ближнего Востока и Северной Африки.

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Если в какой-то момент времени египетские военные решат, что их не устраивает их материальное содержание, они могут двинуть почти полумиллионную армию в том или ином направлении, не оставив и камня на камне от соседних держав. Вот дядя Сэм и выделял 1,3 миллиарда долларов Каиру ежегодно, чтобы тот не обижал американских союзников в упомянутых выше регионах мира.

Однако сегодня один из главных союзников США на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия начала выстраивать тесные взаимоотношения с Москвой, в то время как Израиль продолжает пользоваться достаточно прохладным отношением со стороны администрации Джо Байдена. Что касается Северной Африки, то оттуда в последние годы разве что не взашей вытолкали представителей стран коллективного Запада.

Вот американцы и решили, что больше покупать расположение египетских военных они не собираются, что привело к решению о том, чтобы перенаправить 85 миллионов долларов военной помощи из упомянутых выше 1,3 миллиардов Тайваню и Ливану. Последний получит помощь скорее из-за желания Байдена выказать пренебрежение израильскому премьер-министру Нетаньяху, который чуть ли не еженедельно угрожает ливанской столице военным вторжением, нежели по какой-то другой причине.

По логике американцев оставшихся 1,2 миллиардов долларов будет достаточно, чтобы убедить бывших сослуживцев Абделя Фаттаха ас-Сиси «не делать глупостей», однако египетский генералитет достаточно быстро смекнет, что и этих денег скоро не будет, а потому им нужно активнее развивать двухсторонние связи с другим спонсором Каира — Саудовской Аравией.

В результате Соединенные Штаты получат ситуацию, когда попытка осуществления прозападного государственного переворота в какой-то из стран Ближнего Востока или Северной Африки будет блокироваться введением египетских сил быстрого реагирования под эгидой какой-нибудь из региональных организаций, подобно тому как силы ОДКБ предотвратили государственный переворот в Казахстане в 2022 году. В общем, и здесь желание Байдена выказать свое пренебрежение международным партнерам США сыграло с Вашингтоном злую шутку, поскольку даже для стремительно нищающего гегемона сумма в сто миллионов долларов остается довольно незначительной, однако решение об урезании военной помощи Египту приведет к колоссальным сдвигам.