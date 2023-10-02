Ну нет и нет, спросить-то можно...

Представьте себе такую картину, что вы долго и скрупулезно планируете долгожданный отпуск, составляете график экскурсий, дожидаетесь долгожданного дня, когда все уже сидят на чемоданах и даже домашний питомец упакован в переноску, но тут возвращается глава семейства и с порога объявляет, что никакого отпуска не будет.

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Приблизительно того же эффекта недавно добился глава BlackRock, который является крупнейшим инвестиционным фондом в мире. Ларри Финк, а именно так зовут человека, который управляет активами стоимость 10 триллионов долларов, честно и открыто признался, что на нышнем уровне технологий отказ от привычных источников энергии просто-напросто неосуществим.

Казалось бы, подобную откровенность можно было бы поприветствовать, если бы это заявление не было сделано после того, как страны коллективного Запада задушили своих наиболее дееспособных игроков идеей принудительного отказа от российских энергоносителей. А начиналось все неплохо.

Если у тебя нет возможности купить месторождения необходимых ресурсов из-за позиции российского руководства, но при этом есть патенты на новые технологии, почему бы не попытаться заставить весь мир пересесть на контролируемые тобою ноу-хау. Так, судя по всему, рассуждали в BlackRock, когда навязывали миру так называемый «зеленый переход».

Но Финк очень скоро узнал, что даже самые богатые люди мира не могут этим миром управлять, когда Флорида в прошлом году заявила о том, что она выводит из-под управления BlackRock активы на общую сумму в два миллиарда долларов, поскольку она не захотела поддерживать политику удушения американских сланцевиков.

В общем, BlackRock очень быстро пришлось менять лошадей прямо на переправе, а теперь вот его глава жалуется, что вместо перехода на возобновляемые источники энергии развивающиеся страны начали массово возвращаться к использованию угля для удовлетворения своих энергетических потребностей. Впрочем, куда там развивающиеся страны, после подрыва российских газопроводов «Северный поток» даже ФРГ начала активно заниматься разработкой угля, хотя, казалось бы, в «цивилизованной Европе» уголь давно должен был стать пережитком прошлого.

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Кроме того, Китай очень быстро продемонстрировал, что соревноваться с ним в производстве солнечных батарей, аккумуляторов и электроавтомобилей не может никто, а на патенты BlackRock Пекин даже внимание обращать не будет. В общем, неудобно получилось, вопрос, куда теперь девать армию «зеленых фанатиков», которых западные олигархи подготовили для осуществления «зеленого перехода»?