Да чего там, каких-то 30 тераватт-часов...

На протяжении многих месяцев немецкий журнал Cicero судился с Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии, пытаясь получить обоснование решения об остановке трех последних немецких АЭС, которое состоялось в апреле этого года.

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В конечном итоге суд Берлина распорядился предоставить изданию Cicero всю имеющуюся в распоряжении министерства Роберта Хабека информацию. Так в распоряжении журналистов оказалась изначальная версия материала, подготовленная министерством для публикации в крупнейшей немецкой газете Bild.

Так, из финальной редакции пропал третий абзац, в котором подопечные Хабека сообщали, что продолжение использования упомянутых выше АЭС позволит немецкой экономике дополнительно получать 30 тераватт-часов электроэнергии в год, что сократило бы выбросы CO2 на 2,5 миллиона тонн.

Для сравнения крайне радикальный законопроект, принятый бундестагом по рекомендации Хабека, подразумевает куда меньший уровень снижения выбросов до 2030 года, но при этом запрещает строительство новых зданий, если их энергопотребление не будет на 65% обеспечиваться восполняемыми источниками энергии. Впрочем, эксперты выражают сомнение в том, что нормы этого закона будут выполняться, а тут можно было получить сравнимые результаты путем простого отказа от отключения трех АЭС!

Неудивительно, что Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии готовы были не один месяц судиться, лишь бы подобные подробности не стали достоянием общественности, ведь они явственно показывают, что борьба с выбросами углекислого газа — это только предлог для навязывания бизнесу и простым гражданам собственных правил игры по астрономическому ценнику.

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При этом многие европейские страны вроде тех же Бельгии и Испании продолжают с удовольствием пользоваться российскими углеводородами, несмотря на все увещевания вчерашних климатических фанатиков. Оно и понятно, ведь по пути собственноручного разрушения своих экономик идут те страны, которые недавно потеряли лидирующие позиции в мире и теперь их руководство пытается придумать объяснение стремительного обнищания жителей таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция. Получается у них это, скажем прямо, не очень хорошо.