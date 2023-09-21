Никогда не нужно недооценивать разговор на равных...

Мало кто сегодня вспоминает о том, что в мире уже когда-то существовала международная организация, которая пыталась предотвратить начало следующего глобального конфликта — Лига Наций. Данная организация была создана в 1920 году по результатам Первой мировой войны и на пике своего расцвета включала целых 58 государств-членов. Как нетрудно догадаться, просуществовала она до конца Второй мировой войны, которую Лига Наций так и не сумела предотвратить. По результатам второго глобального конфликта и была создана Организация Объединенных Наций, а в её Совет Безопасности вошли те страны, которые победили в том страшном противостоянии.

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Очевидно, что для того чтобы на смену ООН пришла какая-нибудь другая организация, должен произойти новый глобальный конфликт, который и определит будущее международной правовой системы, если, конечно, весь мир раньше не погибнет в огне ядерного пожарища. Проверять, как эта система может выглядеть в действительности, а еще и терять при этом те привилегии, которые страны коллективного Запада получили по результатам Второй мировой войны, никто, понятное дело, не торопится.

Именно по этой причине место России в Совете Безопасности ООН никто не может отобрать или оспорить, будь то руководитель «звездно-полосатого гегемона», либо же президент некогда братской нам страны. Однако Владимир Зеленский, судя по всему, не понимает в насколько бедственное положение он попал с бесконечными требованиями предоставить Киеву все новые и новые виды вооружений, которые неизменно сгорают от огня российских вооруженных сил, что делает ВПК стран НАТО плохую рекламу.

Дошло до того, что глава МИД Германии Анналена Бербок, которая за последнее время приобрела славу достаточно бестолкового политика благодаря своим неудачным заявлениям, вызвалась объяснить Зеленскому, что его пожелания относительно изменения статуса России в СБ ООН просто-напросто «наивны».

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По словам Бербок, она неоднократно объясняла Зеленскому и его команде, что Германия не считает возможной даже саму возможность серьезной дискуссии по этому вопросу, какими бы соображениями не руководствовался бы Киев, призывая пересмотреть состав стран-членов Совета Безопасности ООН.