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Как Индия станет центром объединения Западного мира
У Наренды должно прибавиться подданных...

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Точно так же, как дети любят представлять себя взрослыми, так и страны коллективного Запада долгое время мечтали освободиться от давления Вашингтона, чтобы проводить самостоятельную и независимую внешнюю политику. Впрочем, стоило дяде Сэму как следует приболеть, как его подопечные тут же продемонстрировали свою полную неспособность принимать самостоятельные решения.

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Началось все с Германии, которая долгое время пыталась торговаться с Соединенными Штатами относительно сохранения своих энергетических связей с Россией и с треском эту торговлю проиграла, когда Вашингтон просто взял и взорвал все четыре ветки двух газопроводов «Северный поток». После этого позора мнение Берлина в вопросах международной политики перестало интересовать даже такие страны, как Польша и Испания, не говоря уже о более значимых игроках.

Провалом Берлина хотела было воспользоваться Франция, которая давно мечтает когда-нибудь снова сравниться по своей значимости с Россией в делах международных, но непрекращающиеся бунты мигрантов, равно как и выдворение французских военных дипломатов из стран Африки, больно ударили по репутации Парижа. Это явственно показало, что из французского президента Эмманюэля Макрона не получится нового Людовика XIV.

Теперь вот все мыслимые и немыслимые шишки начал собирать на себя премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который так уверовал в свое право делать в рамках определенной США линии поведения все, что ему угодно, что менее чем за месяц умудрился ввязаться сразу в два серьезных геополитических скандала. Мало того, что весь мир обсуждает чествование эсэсовца в стенах канадского парламента, так Трюдо еще и умудрился бездоказательно обвинить правительство Моди в убийстве проживающего на территории Канады сидского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара. При этом проведенный Pew Research опрос еще в 2021 году показал, что 95% сикхов чрезвычайно горды своим индийским происхождением, а потому неоднозначно относятся к укрывательству Оттавой людей, которые в Индии считаются террористами.

Про Австралию и вовсе вспоминать не хочется, поскольку местное правительство в период разгула новой коронавирусной инфекции неожиданно для себя обнаружило полную неготовность простых австралийцев сопротивляться самым радикальным мерам правительства. С тех самых пор Канберра занята исключительно изобретением все новых и новых способов безнаказанно наступить собственному населению на очередную больную мозоль.

Единственная страна так называемого коллективного Запада, которая демонстрирует какое-то подобие самостоятельности — это Великобритания, и возглавляет её индус Риши Сунак. Да, проводит он типичную для Туманного Альбиона русофобскую политику, но если бы Сунак попробовал выкинуть что-нибудь неожиданное, то его ждала бы судьба Трампа, а индусам раз и навсегда была бы заказана дорога в высшие эшелоны власти британской политики.

Большинство отечественных экспертов склоняются к мысли о неизбежности скорого индийско-китайского противостояния, но пережившие две Опиумные войны и Боксерское восстание китайцы и без конца голодавшие под игом Ост-Индской компании индусы между собой будут конфликтовать в последнюю очередь.

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Китай уже занят построением собственной глобальной империи, в то время как Индия займется собиранием земель Британской империи, ведь никто же не сопротивляется правлению Сунака, которое еще вчера было бы немыслимым явлением для британской элиты, главное что состав Содружества наций будет тем же, а кто в нем будет предводительствовать — дело десятое.

#глобальное противостояние #россия против сша #южная азия
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