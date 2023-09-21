Такого "теплого приема" в Киеве не ожидали...

Странная вещь — предсказания. Когда в марте прошлого года я говорил о том, что количество уничтожающих свои арсеналы западных стран будет только расти, потому что никому не нужны лишние проблемы с Москвой, я ни за что бы не подумал, что в их число попадает и Канада.

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С самого начала специальной военной операции на Украине Оттава руководствовалась принципом, который прекрасно запечатлела в себе украинская поговорка: «Сгорел сарай - гори и хата». Это я к тому, что на любой антироссийский шаг Вашингтона канадцы отвечали еще более радикальным шагом по отношению к нашей стране, хотя политика России никак национальные интересы этого североамериканского государства не задевает. Судя по всему, канадцам просто хотелось показать кому-нибудь, как они могут лихо вводить санкции и поставлять оружие.

Теперь же, когда специальная военная операция близится к своему завершению, в Оттаве, судя по всему, задумались о том, что будет ждать Страну клинового листа, когда у Москвы снова будут развязаны руки и она сможет наступить канадцам на хвост в той же самой Арктике, где в скором времени начнется ожесточенная борьба за природные ресурсы, к которой наша страна готова лучше других. В общем, беспрецедентная русофобия Джастина Трюдо начала уступать место куда более прагматичному подходу.

А как иначе можно оценить заявление Министерства обороны Канады о том, что почти семь десятков БПМ TLAV (модифицированная версия американского M113), в обязательном порядке пойдут на слом, либо же будут использованы в качестве доноров для тех машин, которые все еще пока стоят на вооружении канадских вооруженных сил. Что касается M113, которые также имеются в большом количестве у Оттавы, то, по заявлению Министерства обороны Канады, они находятся в плохом состоянии и будут в обязательном порядке утилизированы.

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Вишенкой на торте в данной истории является та маленькая деталь, что заявление это было сделано накануне прибытия украинского президента Владимира Зеленского в Канаду, где тот должен провести ряд встреч на высшем уровне. Судя по всему, канадское руководство заранее предугадало главную тему этих встреч и поспешило заявить, что техники у Оттавы никакой нет, даже самой никчемной и устаревшей. Что называется, нужда свой закон пишет...