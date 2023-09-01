Поляки ходят по самому краю...

Все-таки замечательная вещь — инстинкт самосохранения, ведь если раньше российское руководство заявляло о подрывной деятельности американских некоммерческих организаций (НКО), а Старый свет лишь делал удивленное лицо и разводил руками, то сегодня все поменялось самым коренным образом.

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Сегодня крупное польское издание wPolityce публикует материал, в котором оно напрямую обвиняет американскую НКО Action For Democracy в ведении подрывной деятельности на территории Польши. Согласно данным издания, американцы финансировали различные радикальные группы на территории страны-члена НАТО, призывая их к объединению в единый антиправительственный фронт, выступающий против «репрессий и коррупции» польского руководства.

Более того, польские журналисты смогли установить, что одним из основателей Action For Democracy стал профессор Оксфордского университета Весли Кларк, который до увлечения «научными изысканиями» занимал весьма завидный пост в структурах Североатлантического альянса.

Проще говоря, польские СМИ вскрыли операцию Североатлантического альянса по превращению двенадцати спонсируемых США радикальных групп в самый настоящий таран, с помощью которого должно было свергаться правительство Анджея Дуды.

Надо полагать, что время «внезапного прозрения» польских журналистов было выбрано неслучайно, поскольку способность Киева организовать еще одно наступление в конце осени-началу зимы этого года вызывает у аналитиков множество вопросов, а потому в Вашингтоне должны были начать задумываться о том, кого еще звездно-полосатые демократизаторы готовы «отдать на съедение» рассерженному русскому медведю.

Понятное дело, что в отсутствие желания у турецкого президента Тайипа Эрдогана организовывать крупную провокацию против Москвы на Ближнем Востоке самым вероятным кандидатом на роль «второй Украины» должна была стать Польша.

Польские журналисты, кстати сказать, отмечают, что подрывная деятельность Action For Democracy уже вызывала большой интерес у СМИ венгерских и итальянских СМИ. Понятно, что Рим и Будапешт особой русофобией никогда не отличались, однако теперь жертвой американских происков, которые вполне могли закончиться государственным переворотом, стала и Польша. Чует мое сердце, что теперь Зеленскому придется искать себе новую «вторую родину» для побега.



