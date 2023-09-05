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Пентагон вынужден «осушать» подземное хранилище топлива на Гавайях близ Пёрл-Харбор
Главное - ничего и никогда не решать.

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Проблема государства, которое продолжает иметь больше девятисот военных баз по всему миру, заключается не только в том, что военные расходы довели США до состояния, когда на обслуживание своего внешнего долга  они тратят больше, чем на оборону, но и в огромном количестве монструозных инсталляций, которые были однажды возведены в отдаленных уголках мира, а теперь требуют серьезных затрат на модернизацию.

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Эта мысль в полной мере относится к огромному подземному хранилищу топлива, известному как Red Hill Underground Fuel Storage Facility. Построенное восемьдесят лет назад, сегодня это подземное хранилище, состоящее из 20 закованных в цемент цистерн, продолжает хранить сотни миллионов литров как дизельного, так и авиационного топлива для нужд американских военных.

Понятное дело, что за столь длительный период службы хранилище изрядно поизносилось, а потому начало регулярно давать течи, которые негативно влияют не только на окружающую среду, но и на семьи военнослужащих, живущих в непосредственной близости от базы ВМФ США Перл-Харбор. Кстати, именно для обеспечения нужд печально известной стоянки американских кораблей и было построено упомянутое выше хранилище.

Первая крупная утечка произошла в 2014 году, когда сотрудники обслуживающей хранилище фирмы, заключившей контракт с Пентагоном, приняли автоматический сигнал тревоги об утечке топлива за ложную тревогу. Впрочем, несмотря на достаточно масштабную утечку, авиационное топливо так и не просочилось в сточные воды. Правда, вторая утечка, которая произошла уже в 2021 году, привела к загрязнению источников воды, снабжающих 10 тысяч человек.

Американские политики долгое время обсуждали перспективы закрытия хранилища, однако ответственность за принятие этого решения никто брать на себя не стал. В итоге специально сформированная Пентагоном для осушения хранилища команда должна приступить к перекачке топлива в построенные для этих целей надземные цистерны уже в ближайшее время. Правда, команда уже сейчас заявила, что, хотя она и может заменить свыше 50 километров труб, соединяющих подземные цистерны хранилища, осушить его полностью она не в состоянии, что ставит под вопрос саму возможность ремонта подземной инсталляции. Однако в Пентагоне действуют по давно проверенной схеме, подразумевающей растягивание любой сложной ситуации во времени в надежде, что её вынужден будет решать кто-то другой.

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