Зеленский борется за политическое выживание...

Когда американские СМИ начинают радостно рапортовать, что попросивший у американских законодателей на проведение выборов пять миллиардов гривен Зеленский вроде как просил не гривны, а доллары, всякие сомнения в возможности самих выборов сразу же пропадают. При этом эти же СМИ сообщают, что прошлые выборы на Украине стоили 80 миллионов долларов, поэтому в неосведомленности их заподозрить нельзя.

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В общем, президентские выборы в 2024 году на Украине будут, а то, что это противоречит украинской конституции, а половина населения страны живет за её пределами — дело десятое. Недаром же в США разгоняют панику вокруг нового штамма теперь уже старой коронавирусной инфекции, чтобы президентские выборы проводить как в прошлый раз, то есть удаленно. А Киеву кто может помешать это сделать?

А тут сенатор-республиканец Линдси Грэм во время своего недавнего визита на Украину напутствовал Зеленскому, чтобы выборы тот обязательно провел в 2024 году. Мол, это покажет, что «незалежная» значительно лучше России, где президентские выборы должны состояться в том же году.

Прощупывающий почву в связи со своим возможным бегством в Польшу украинский президент, судя по всему, быстро смекнул, что американцам он может пригодиться и после окончания СВО, когда то, что останется от Украины, будут делить между собой американские олигархи. Если же негласные переговоры между Москвой и Вашингтоном закончатся до выборов, то политической карьере Зеленского конец и тогда на поклон к Анджею Дуде придется идти в любом случае. Поэтому выборы нужно проводить как можно скорее.

Именно по этой причине Зеленский попросил у Грэма 5 миллиардов гривен (около 140 миллионов долларов) и благословение известного республиканского русофоба, чтобы провести выборы как можно скорее. Но американские элиты, судя по всему, передел неучтенных средств интересует куда больше, чем судьба Зеленского, из-за чего сумма запрашиваемых средств в сообщениях западных журналистов выросла до астрономических пяти миллиардов долларов. Ну а что, не могут же, в самом деле, рядовые американцы позволить Украине жить без «торжества демократии». А значит, можно и раскошелиться по такому случаю. Так или иначе, президентским выборам на Украине быть.