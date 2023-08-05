Главное - это результаты, а кто их будет обсуждать и где - дело десятое.

Как ни крути, а обещания — это страшная вещь. Неизвестно, какими посулами украинское руководство убеждало Вашингтон в том, что оно сможет провести так называемое «контрнаступление», сломив оборону ВС РФ, но американцы все-таки украинцам поверили.

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Сделали они это неохотно, поскольку логика подсказывала США, что украинская пехота не сможет преодолеть российские минные поля под плотным огнем «бога войны», а бронетехника у Киева уже давно подходит к концу, но выбор у Вашингтона все равно был небогатый, а тут заокеанские «благодетели» Украины рассудили, что черт может шутить чем угодно.

В общем, Киев получил от Запада не только оружие, но и «деньги на текущие расходы», а то, что так называемое «контрнаступление» превратилось в бессмысленное побоище, украинских политиков интересовало мало.

Но в Киеве тоже решили, что черт может шутить чем угодно, а потому на всякий случай договорились о проведении с Саудовской Аравией мирного саммита. Конечно, Зеленский предпочел бы проводить переговоры с Москвой, но российское руководство за восемь лет попыток принуждения Киева к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений переговорами с Украиной наелось досыта, а потому сегодня оно заявляет, что будет разговаривать только с США.

Тем не менее приехать в саудовскую Джидду и по результатам успешного контрнаступления продиктовать свои требования в адрес России украинцам никто не мешал. Правда, теперь данный саммит потерял всякий смысл, но отказываться от участия в нем со стороны Киева было бы нетактично.

В общем, представители Украины все-таки приехали на саудовский саммит, в котором, помимо представителей принимающей стороны, будет участвовать еще один крупный союзник Москвы — Китай. Для последнего это возможность продемонстрировать свое растущее влияние на фоне слабеющих Соединенных Штатов, а также шанс подчеркнуть свою приверженность делу мира в контексте продолжающегося роста напряженности вокруг мятежного китайского острова под названием Тайвань.

Было бы наивно полагать, что Пекин и Эр-Рияд зачитают украинской делегации список требований России, в число которых входят денацификация Украины и её внеблоковый статус, но все это украинские дипломаты слышали много раз. Понятное дело, что рассматривающая западное влияние на Украине как экзистенциальную для себя угрозу, Москва не сильно-то интересуется требованиями Киева. Так о чем же тогда будут говорить участники саммита? Я думаю, что союзники Москвы обрисуют украинским элитам ту судьбу, которую им уготовили их «заокеанские партнеры», а также Китай и Саудовская Аравия должны предложить Киеву возможность своего участия в деле восстановления украинской инфраструктуры. Что из этого получится — сказать сложно, но хуже от подобных «переговоров» Москве и её союзникам точно не будет.