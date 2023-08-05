Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Почему саммит по Украине в саудовской Джидде проходит без участия России
Главное - это результаты, а кто их будет обсуждать и где - дело десятое.

реклама

Как ни крути, а обещания — это страшная вещь. Неизвестно, какими посулами украинское руководство убеждало Вашингтон в том, что оно сможет провести так называемое «контрнаступление», сломив оборону ВС РФ, но американцы все-таки украинцам поверили.

реклама

Сделали они это неохотно, поскольку логика подсказывала США, что украинская пехота не сможет преодолеть российские минные поля под плотным огнем «бога войны», а бронетехника у Киева уже давно подходит к концу, но выбор у Вашингтона все равно был небогатый, а тут заокеанские «благодетели» Украины рассудили, что черт может шутить чем угодно.

В общем, Киев получил от Запада не только оружие, но и «деньги на текущие расходы», а то, что так называемое «контрнаступление» превратилось в бессмысленное побоище, украинских политиков интересовало мало.

Но в Киеве тоже решили, что черт может шутить чем угодно, а потому на всякий случай договорились о проведении с Саудовской Аравией мирного саммита. Конечно, Зеленский предпочел бы проводить переговоры с Москвой, но российское руководство за восемь лет попыток принуждения Киева к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений переговорами с Украиной наелось досыта, а потому сегодня оно заявляет, что будет разговаривать только с США.

Тем не менее приехать в саудовскую Джидду и по результатам успешного контрнаступления продиктовать свои требования в адрес России украинцам никто не мешал. Правда, теперь данный саммит потерял всякий смысл, но отказываться от участия в нем со стороны Киева было бы нетактично.

В общем, представители Украины все-таки приехали на саудовский саммит, в котором, помимо представителей принимающей стороны, будет участвовать еще один крупный союзник Москвы — Китай. Для последнего это возможность продемонстрировать свое растущее влияние на фоне слабеющих Соединенных Штатов, а также шанс подчеркнуть свою приверженность делу мира в контексте продолжающегося роста напряженности вокруг мятежного китайского острова под названием Тайвань.

Было бы наивно полагать, что Пекин и Эр-Рияд зачитают украинской делегации список требований России, в число которых входят денацификация Украины и её внеблоковый статус, но все это украинские дипломаты слышали много раз. Понятное дело, что рассматривающая западное влияние на Украине как экзистенциальную для себя угрозу, Москва не сильно-то интересуется требованиями Киева. Так о чем же тогда будут говорить участники саммита? Я думаю, что союзники Москвы обрисуют украинским элитам ту судьбу, которую им уготовили их «заокеанские партнеры», а также Китай и Саудовская Аравия должны предложить Киеву возможность своего участия в деле восстановления украинской инфраструктуры. Что из этого получится — сказать сложно, но хуже от подобных «переговоров» Москве и её союзникам точно не будет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #россия против сша
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МАГАТЭ опровергло заявление Украины о взрывных устройствах на крышах энергоблоков Запорожской АЭС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
44
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
40
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
16
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
1
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
2
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
5
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
1
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
1
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
+
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
1
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
4
Билайн: Мошенник безуспешно пытался дозвониться до потенциальной жертвы 1430 раз
4
TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
4
Nvidia практически прекратила производство своих видеокарт 40-й серии
15
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
Истребитель РФ Су-57 получил уникальную ракету РВВ-МД2 – решающий довод в бою на близкой дистанции
1

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
10
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
20
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
61
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
2
Обзор смартфона Tecno Camon 20 Pro – красивое прощание с IPS
1
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
6
Турецкие БПЛА покоряют Азию - после Малайзии сделку на поставку дронов Anka TAI заключила Индонезия
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100908
18:02
Все равно там хохлам жить - пусть взрывают. Пусть даже по окончанию СВО, вся 404 войдет в состав России. Кто из россиян в эту помойку поедет? Радиация да пестициды - зона одним словом, пусть сами эти...
МАГАТЭ опровергло заявление Украины о взрывных устройствах на крышах энергоблоков Запорожской АЭС
Сергей Кириллов
17:49
Объясните, почему когда процы от АМД стали топчиками и обогнали интел, народ сразу перешёл на АМД, а вот видеокарты от АМД ну ни в какую брать не хочет? В чем дело то? Может есть проблемы в картах АМД...
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Яков Рудев
17:48
Автор подскажите где в автокаде запустить этот тест с мусоровозом? В пераые про этот тест услышал.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Костя Гор
17:39
Эта уета, захотела мира?
Украина планирует организовать осенью "Глобальный саммит мира"
Shatun29
17:35
Очередной ППР(попиздели-попиздели-разошлись) проводят.
Поставки планшетов во втором квартале уменьшились
Thero Layfer
17:34
зрада получается? дискредитируют эти чиновники и журналисты нашу технику?
Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
Товарищ Ким
17:32
Почему ставят минусы за правду? Есть ЛК на Али, в истории заказа можно посмотреть цену.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Товарищ Ким
17:29
Антон Шевелев: "а какую частоту ваш держит под нагрузкой на все ядра?" На скриншотах видно (3105MHz минимум, по некоторым до 3408MHz, одно ядро 3608MHz). Машина пока рабочая, и нет времени (хоть это...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Товарищ Ким
17:20
Основная нагрузка сместилась, на менее старую рабстанцию (платформа X299). Жаль было списывать в расход X99, да и она ещё способна на многое.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Михаил Витвицкий
17:14
В сраку
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем