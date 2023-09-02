Господина Эмманюэля никто за язык не тянул...

Наивно было бы предполагать, что человек, которого вы нанимаете на работу с условием, что уволите его через каких-нибудь пару лет, будет лезть из кожи вон, чтобы доказать, какой он ценный сотрудник. В этом смысле весьма примечательно, что на протяжении всей истории человечества никто и никогда не подымал вопрос о том, чтобы переизбрать эффективных правителей вроде того же Чингисхана. Я думаю, любой, кто поставил бы вопрос о времени пребывания упомянутого выше правителя у власти, горько пожалел бы о своем опрометчивом поступке.

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С этой точки зрения «современная демократия» - это такое англосаксонское ноухау, призванное усилить позиции Британской (а затем и американской) империи и ослабить позиции всех остальных стран. Дело в том, что британцы выработали свою систему воспроизведения элит благодаря так называемым «частным школам», а потому продолжительный срок пребывания у власти какого-то одного правителя негативно влиял на всю элиту в целом, поскольку убивал в ней конкуренцию.

Такую же систему управления со временем переняли и Соединенные Штаты, однако сегодня она уже пришла в негодность по обе стороны Атлантики, о чем свидетельствует неразрешимый конфликт в американском политикуме. В этой связи призывы ограничивать срок правления тех или иных лидеров двумя сроками правления потеряли всякий смысл, поскольку как Лондону, так и Вашингтону было бы неплохо найти хотя бы одного эффективного лидера, которому отдельные части правящей элиты не будут вставлять палки в колеса, а такие страны, как Индия, Китай и Россия, к этим призывам и вовсе равнодушны.

Все это прекрасно понимает Эмманюэль Макрон, который в ходе своей недавней многочасовой встречи с лидерами французских политических партий заявил, что считает ограничение времени пребывания у власти двумя президентскими сроками «несусветной чушью». Правда, французский лидер выразился куда более грубо, но значение имеет не это, а импликации его высказывания.

Второй президентский срок Макрона заканчивается в 2027 году и едва ли он сможет усидеть в президентском кресле еще три года. Подобная бравада — это скорее признак неуверенности, чем показатель наличия реальных надежд на переизбрание. Но если раньше сама риторика о трех президентских сроках была в странах коллективного Запада признаком «авторитарности», то сегодня некогда стройные ряды англосаксонских союзников разваливаются на глазах, и теперь каждый сам волен решать, что он хочет делать и как.