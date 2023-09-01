Как не поверни ситуацию, а французам не легче...

Разговаривая с агентством Reuters, глава самой большой сети супермаркетов во всей Пятой республике, Александр Бомпар заявил, что Европу накрыла «цунами сокращения трат», когда ритейлеры испытывают проблемы с реализацией даже той продукции, которая обычно продается без всякой рекламы. Относительно молодой генеральный директор ритейлера Carrefour уверен, что когда люди не желают тратить деньги на самые необходимые продукты из-за чрезвычайной дороговизны последних, правительство должно действовать, поскольку долго подобная ситуация продолжаться не может.

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Бомпар сделал свое заявление в преддверии встречи с министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, от которого глава крупнейшей сети супермаркетов пытается добиться отмены закона, запрещающего ритейлерам делать скидки свыше 34% на продукты питания, личной гигиены и косметическую продукцию.

По мнению французского правительства, подобное ограничение должно было бы позволить небольшим производителям соревноваться с транснациональными гигантами, однако в ситуации, когда многие продукты питания и косметику никто не покупает, ритейлеры рискуют оказаться в весьма непростом положении. Ведь если тот же Carrefour не сможет реализовать закупленную им однажды продукцию, чтобы вернуть себе хотя бы часть потраченного капитала и освободить склады, он вынужден будет сокращать объемы закупаемых партий, что неизбежно приведет к отсутствию товаров на полках и еще более высокой цене.

В общем, в ситуации, когда Пятая республика переживает один из самых тяжелых периодов в своей современной истории, попытки французских законодателей «регулировать рынок» неизбежно приведут к еще более тяжелым проблемам. Впрочем, упомянутый выше закон уже принят и должен вступить в силу в следующем марте.

Вообще, в начале весны Париж традиционно пытается добиться ясности относительно ценовой политики производителей и ритейлеров. Так, упомянутый выше Брюно Ле Мэр в прошлом марте обратился с просьбой о снижении цен к 75 крупным производителям продуктов питания, однако его заместитель недавно отметил, что лишь 40 производителей хоть как-то уважили просьбу министра финансов Пятой республики. Теперь вот французское правительство вызвало еще и неудовольствие ритейлеров, а куда же на «капиталистическом» Западе делись рассуждения о неприкосновенности рыночных законов?