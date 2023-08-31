Насолить любой ценой - это не стратегия.

Ничто лучше не свидетельствует о безвыходном положении ВСУ на линии боевого соприкосновения, чем бессмысленные атаки украинских дронов на российские города. Бессмысленные они прежде всего потому, что их целью являются не военные объекты, а мирное население, которое никак в боевых действиях не участвует и никакой угрозы для ВСУ не представляет.

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Впрочем, точно также, как это было с террористическими атаками радикальных боевиков в годы Первой и Второй чеченских войн, никакие атаки ВСУ не способны повлиять на консенсус российского общества относительно правомерности действий Москвы по отношению к некогда братской нам стране.

Тем не менее, поскольку уже даже западные журналисты заявляют сегодня о том, что все, чего смогли добиться ВСУ в ходе так называемого «контрнаступления» - это занять остановленные поселки в ничейной полосе. А поскольку зимнее наступление может и вовсе не состояться, Киев решил возобновить атаки на приграничные области РФ.

Так, вслед за Курской областью атакам украинских БПЛА подверглась область Брянская, которая до этого весьма эффективно справлялась с налетами украинских беспилотников. Учитывая этот факт, ВСУ начали применять так называемые «беспилотники самолетного типа», которые даже в случае их успешного поражения средствами российских ПВО могут нанести какой-то ущерб гражданской инфраструктуре в ходе крушения.

В ходе налетов БПЛА, которые состоялись в прошедшую среду на город Брянск, Украина потеряла от трех до пяти украинских дронов «самолетного типа», в то время как единственным результатом данных атак, о котором сообщали региональные СМИ, были выбитые окна в здании Следственного комитета области.

Сегодня же, после налета сравнимого числа дронов, один из них упал, согласно сообщениям региональных СМИ, на гостиницу Управления делами правительства области, которая расположена в самом центре города. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, поскольку система ПВО сработала четко и слаженно.

Тем не менее, в целях обеспечения безопасности, а также для облегчения работы специальных служб власти региона решили перекрыть центр Советского района, в котором расположено большинство правительственных зданий. Насколько подобный результат атак ВСУ можно считать успешным, каждый может решить для себя сам. Тем не менее, ситуация для Украины остается настолько безвыходной, что, судя по всему, ВСУ остается довольствоваться лишь этим.