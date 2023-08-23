Тот самый случай, когда "тихой сапой"...

Когда известные мыслители десятилетия назад предупреждали нас о том, что коричневая чума нацизма вернется на европейскую землю, это казалось многим каким-то творческим преувеличением. Ну не могут же, в самом деле, цивилизованные европейцы снова поддаться ядовитым обещаниям праворадикалов после всех тех бесчеловечных преступлений, которые совершили пособники Третьего рейха!

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Но нет, все началось с уничтожения памятников советским воинам, освобождавших европейские города. Тут стоит отметить, что в Европе с большим пиететом относятся к поддержанию в безупречном состоянии могил и мемориальных памятников Первой мировой, даже когда те принадлежат воинам противника, а здесь речь идет о людях, сложивших свою голову за свободу европейских народов! Но нет, в Европе давно объявлена негласная война советским памятникам.

Дальше коричневая чума поразила некогда братскую нам страну, но все это время в Европе твердили, что не нужно путать Украину, которая давно прокормить себя не может, а потому живет на европейские и американские деньги, и представителей так называемого коллективного Запада, который вроде как публично не разделяет исповедуемые «незалежной» взгляды.

И вот власти австрийского города Браунау, где в конце позапрошлого века родился Адольф Гитлер, заявил о том, что они собираются превратить родной дом нацистского диктатора в полицейский участок. Данное решение последовало несмотря на бесчисленные призывы снести строение и возвести на его месте памятник жертвам нацистских карателей, тем более что от самого дома мало что осталось.

Тем не менее, строение собираются восстановить и использовать в качестве полицейского участка, что является особенно возмутительным, учитывая то, что австрийские власти прекрасно знают о существовании газетной публикации, датированной 1939 годом, в которой Гитлер публично выражает свое пожелание превратить дом своего рождения в резиденцию местных властей. Можно не сомневаться, что через какое-то время в здании полиции появится и мемориальная табличка, а там и до признания нацистского режима «не таким уж преступным» рукой подать. Очевидно, что нацистская гидра снова подымает свою уродливую голову в Европе, несмотря на то, что в борьбе с ней в одном только Советском Союзе погибло 28 миллионов человек.