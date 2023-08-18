Терять свои миллиарды норвежцы не намерены.

Несмотря на то, что за последние двадцать лет на финансовые рынки пришло большое количество молодых игроков, мало кто из них не знает про так называемый «кризис доткомов», который случился в начале двухтысячных годов. Конец прошлого века ознаменовался ростом ажиотажа вокруг технологических компаний США, которые активно осваивали нарождающуюся глобальную паутину в современном её понимании. Акции всем теперь хорошо известного Amazon за короткий промежуток времени взлетели с 9 долларов за акцию до 600, прежде чем снова потерять 90% своей стоимости. В общем, пример «кризиса доткомов» стал хрестоматийным.

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В этом смысле, глядя на ажиотаж в западных СМИ вокруг искусственного интеллекта и тех сфер экономической жизни, которые он сможет «революционизировать», я готов был поспорить, что крупные игроки не станут долго засиживаться на этой «вечернике». И вот крупнейший суверенный фонд в мире - Норвежский фонд благосостояния, который управляет активами стоимостью 1,4 триллиона долларов - начал скидывать акции американских технологических гигантов, ссылаясь на инфляционные ожидания, спровоцированные изменением климата.

При этом бережливые норвежцы уже успели заработать за первые шесть месяцев этого года свыше 143 миллиардов долларов благодаря стремительному росту акций американских технологических гигантов. При этом в процентном соотношении на конец прошлого года акции западных технологических гигантов не превышали 12% от всех активов Норвежского фонда благосостояния.

Казалось бы, когда такой сравнительно небольшой актив приносит такие баснословные доходы, можно было бы подождать и посмотреть, какие результаты компании вроде Apple, Microsoft и Nvidia будут показывать дальше, но желания повторять судьбу инвесторов, которые пережили «кризис доткомов», у норвежцев нет. И их сложно в этом винить, ведь Вашингтон будет и дальше разгонять инфляцию под эгидой борьбы с изменением климата, в то время как уже завтра западные СМИ начнут публиковать статьи о том, что восторг от перспектив применения искусственного интеллекта был излишне преувеличен.