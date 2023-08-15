Никогда не надо бежать впереди паровоза.

Читая рассуждения российских аналитиков про нынешнее состояние российско-турецких отношений, у меня складывается мнение, что пишут их люди, которые никогда не были в серьезных отношениях. Ну нельзя же в самом деле при первых же признаках того, что твой виз-а-ви делает что-то, что тебе не очень нравится, верещать на всю улицу: «развод, разрыв, расставание».

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В этом смысле западные аналитики демонстрируют куда более здравую оценку ситуации, которая заключается в том, что они наблюдают все менее и менее неспешный дрейф Турции в сторону Москвы и построения с ней крепких союзнических отношений.

Особенно последних раздосадовал тот факт, что в ходе недавней реорганизации командования вооруженных сил Турции в высшем эшелоне не осталось ни одного генерала, кто хоть как-то был связан с НАТО, либо же служил бок о бок с представителями коллективного Запада.

Так, главой Генштаба ВС Турции стал Метин Гюрак, бывший командующий 2-й армией. Гюрак успел зарекомендовать себя в Ливии, где он консультировал исламистские силы, воюющие с генералом Халифом Хафтаром. Командование сухопутных войск перешло генералу Сельчуку Байрактароглу, в то время как пост командующего Военно-воздушными силами займет генерал Зия Джемаль Кадиоглу. Всего в ходе встречи с руководством вооруженных сил 32 офицера из высшего командного состава второй по величине армии НАТО получили повышение, в то время как 63 полковника стали генералами.

На западе данный шаг рассматривают как весьма недвусмысленный сигнал о том, что Анкара перестанет балансировать между Западом и Москвой и возьмет куда более пророссийский крен. И этот разворот начался с назначения нового военного командования неслучайно, поскольку в 2017 году Вашингтон инициировал военный переворот в Турции, в ходе которого нынешний лидер турецкого государства Тайип Эрдоган должен был быть ликвидирован. Единственное, что спасло непотопляемого турецкого политика – это своевременное предупреждение Москвы, которая узнала об американских планах заранее и смогла вовремя оповестить о них Эрдогана.

Таким образом, 2017 год дал толчок процессу чистки турецких вооруженных сил от «про-западного элемента», который и завершился недавними назначениями. Западные эксперты отмечают, что все, кто получил назначения в ходе встречи с Эрдоганом отличаются либо националистическими взглядами, либо исключительно лояльны действующему турецкому лидеру. В общем, российско-турецкие отношения взяли новую планку, хотя отечественные эксперты об этом и не подозревают.