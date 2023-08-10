Как элиты нажили себе головную боль на ровном месте.

Что будет, если самого популярного политика в стране лишить власти и засадить за решетку под надуманным предлогом? Представители давно сросшейся с американскими спецслужбами Демократической партии США решились сразу не искать ответ на этот вопрос у себя дома, а вместо этого они захотели для начала потренироваться на какой-нибудь другой стране. В этом смысле одиозный пакистанский политик Имран Хан подошел им как нельзя более кстати, поскольку он не только напоминал Дональда Трампа своими взглядами о необходимости защиты национальных интересов, но и своей огромной популярностью.

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Сегодня Имран Хан находится за решеткой после того, как пакистанский суд приговорил его к трем годам лишения свободы «за коррупцию» прямо накануне следующих выборов премьер-министра, однако его сторонники считают данный приговор политически мотивированным и категорически с ним не согласны. А недостатка сторонников у оставившего спорт легендарного игрока в крикет в Пакистане нет.

В общем, ставить точку в вопросе политических амбиций Имран Хана еще рано, тем более что развитие отношений с Исламабадом имеет принципиальное значение для Пекина, а китайцы тоже могут сделать пакистанским элитам «предложение, от которого нельзя отказаться».

Почему тоже? Да тут вот авторитетное западное The Intercept вышло со статьей, которая открыто заявляет о том, что в марте 2022 года, за месяц до голосования о вынесении пакистанскому премьер-министру вотума недоверия, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу встречался с послом Пакистана в Вашингтоне Асадом Маджидом Ханом. Согласно краткому описанию этой встречи, которое некий пакистанский военный якобы передал изданию The Intercept, Хану было заявлено, что если испытывающий симпатию к России Имран Хан будет отсранен от власти, то пакистанским элитам «будет все прощено», если же нет, то Вашингтон должен был перейти с Исламабадом в режим конфронтации.

Понятное дело, что происходило это сразу после начала СВО, когда не только страны коллективного Запада, но и многие их бывшие союзники были уверены в том, что «вездесущие» американские санкции смогут сломить российскую экономику. Неудивительно, что после того, как пакистанские элиты испугались американских угроз, они поспешили засадить Хана за решетку, потому что в случае его возвращения к власти начнется такая чистка «проамериканского элемента», что мало не покажется.