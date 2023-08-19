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Японский министр вернет три месячных зарплаты за ошибки в запуске аналога СНИЛС
Как увеличить путаницу? Провести цифровизацию!

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Как ни крути, а в стране Восходящего Солнца все делали и продолжают делать по-своему. Пока российские СМИ сотрясают скандалы об утечке сотен тысяч записей персональных данных из различных компаний и учреждений и никто не придает этому значения, рейтинг правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды резко пошел вниз из-за неспособности правительства эффективно реализовать японскую версию СНИСЛ.

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Речь идет о системе My Number, в соответствии с которой каждый японец должен был получить двенадцатизначный индивидуальный идентификационный номер, к которому привязывалась информация о банковских счетах, налоговых обязательствах и социальных льготах гражданина.

Так или иначе в ходе попыток собрать воедино информацию о гражданах, 940 банковских счетов были привязаны не к тем идентификационным номерам. Кроме того, около восьми медицинских страховок, а также три тысячи справок на предоставление льгот инвалидам также оказались присвоены не тем владельцам.

Информация о подобных ошибках появилась еще в феврале, однако из-за бюрократической волокиты до руководства агентства по цифровизации Японии она дошла только в июне. Министр по цифровизации Таро Коно заявил, что ошибки по ассоциации счетов и страховок с неверными идентификационными номерами перестали бы множиться, если бы руководство агентства своевременно получило о них информацию.

Тем не менее, Коно отказался наказывать кого-либо из своих подчиненных, а также отверг спекуляции относительно своего возможного ухода в отставку. Вместо этого он заявил кабинету Кисиды, что он добровольно вернет свою трехмесячную заработную плату, поскольку именно он нес ответственность за осуществление  надзора за имплементацию цифровой системы My Number.

Понятное дело, что ожидать чего-то подобного от политика в любой другой стране было бы невозможно, однако своим самоотверженным поступком Коно вывел из-под удара не только не слишком-то популярного премьер-министра, но и своих подчиненных, а также сумел избежать отставки. Не зря мои родители всегда мне напоминали о том, что «повинную голову меч не сечет», теперь же давняя как сам мир мудрость нашла еще одно подтверждение, на этот раз в мире большой политики.

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#глобальное противостояние #япония #информационные системы
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