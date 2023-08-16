Какое-никакое, а утешение финской экономике.

Я всегда гордился тем, что с работ меня не увольняют, а я ухожу с них сам, когда приходит время в жизни что-то менять. Правда, было одно исключение в памятный 2008 год, когда я меньше двух недель проработал в новой редакции. Тогда главный редактор напутствовал меня утешительными словами о том, что за мной уйдут и другие сотрудники, которых просто наняли еще до моего прихода, потому что «времена сейчас такие». Любопытно, что многие инвесторы, успешно пережившие кризисный год, вкладывали деньги в производителей алкоголя и сигарет, а также в компании, владеющие круизными лайнерами.

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Когда много лет спустя у меня появилась возможность поинтересоваться у одного из таких инвесторов, чем было обусловлено его решение, он пояснил, что не существует быстрого и дешевого способа избавиться от огромной «плавающей каракатицы», а потому даже в самые тяжелые времена компании-операторы не имеют опции повесить замок на дверь, благо им всегда есть под что занимать деньги.

Казалось бы, если новая коронавирусная инфекция почти прикончила бизнес катания на монструозных прогулочных судах, то объявленный Западом «зеленый переход» должен был бы его и вовсе прикончить.

Каково же было мое удивление, когда я наткнулся на информацию о том, что финское судостроительное предприятие Meyer Turku заканчивает строительство самого большого круизного лайнера в мире, водоизмещение которого будет равняться 250 тысячам тонн, что в пять раз превышает водоизмещение легендарного «Титаника», который тоже был не маленький.

Судно будет принадлежать Royal Caribbean, второму по величине оператору в мире, и должно будет носить гордое имя Icon of the Seas. Более того, еще два подобных исполина, обладающие двадцатью палубами, семью бассейнами, парком и катком, уже заложены на той же самой верфи.

В ситуации, когда Ирландия собирается в ближайшие три года забить свыше 200 тысяч голов рогатого скота, чтобы хоть как-то сократить уровень «парниковых выбросов», в соответствии с планами Брюсселя, строительство подобных исполинов выглядит по крайней мере странно. Если мы вспомним, что среднестатистический лайнер вырабатывает больше углекислого газа, чем 12 тысяч машин, то ситуация и вовсе станет малообъяснимой. Впрочем, как уже показала история с новой коронавирусной инфекцией, современный Запад и правда очень сильно напоминает поздний Советский Союз, где для «партийных бонз» существовала отдельная система правил.