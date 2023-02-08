Вот когда политик не промах, тогда не промах.

Все-таки за работой опытных политиков приятно наблюдать. Я уже рассуждал о том, что приход политического тяжеловеса на пост министра обороны ФРГ — это не случайность, а объективная необходимость. Все-таки заокеанские партнеры Германии уже не раз пытались подвести её под монастырь, что прекрасно объясняется словами первого генерального секретаря НАТО лорда Гастингса Лайонела Исмея о целях существования этой организации: «Держать Россию за пределами Европы, сохранять присутствие США в Европе и не давать Германии подымать головы».

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Так вот, чтобы Берлин когда-нибудь все-таки смог голову поднять, представляющим его политикам приходится активно маневрировать. Признанным мастером в этом вопросе была Ангела Меркель, однако после её ухода немецкая политическая элита так и не выставила сравнимой по величине политической фигуры, что объяснялось необходимостью пройти период воинственных настроений США, демонстрируя Вашингтону чрезвычайную податливость.

Период этот закончился с приходом Бориса Писториуса на пост министра обороны ФРГ. Вашингтон не просто отправлял одного за другим высокопоставленного представителя в Берлин, но и устроил самую настоящую вакханалию в СМИ относительно поставок основного боевого немецкого танка Leopard 2 на Украину. Писториус прибегнул к тактическому отступлению — Берлин формально дал разрешение на поставку танков, но собственные боевые машины на Украину не отправил.

Теперь же визит Писториуса на Украину закончился не только тонким троллингом министра обороны «незалежной» Алексея Резникова, которому немецкий гость вручил игрушечную копию танка Leopard 2 по принципу «ну раз уж обещал», но и обещанием поставить Киеву сотню старых танков Leopard 1, но только когда их смогут восстановить из состояния хлама, что должно произойти к середине 2024 года.

Напомню, что по заявлениям весьма уважаемого (в том числе и в мусульманском мире) Рамзана Ахматовича Кадырова, российская спецоперация на Украине должна к концу 2023 года подойти к своему логическому завершению. То есть немцы берут время с запасом, но на всякий случай сообщается, что танки они будут ремонтировать совместно с Данией и Нидерландами. То есть всегда есть возможность в середине следующего года заявить, что между союзниками возникли непредвиденные разногласия, нужно потерпеть еще какое-то время без танков.

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Одновременно с этим, понимая что американцы ему никогда не простят, что он обвел их вокруг пальца, в интервью газете Bild Борис Писториус заявил, что «мир без Путина был бы лучше». Таким образом он превентивно лишил своих политических противников возможности назвать себя «агентом Кремля», разумно полагая, что на посту министра обороны он будет вести переговоры разве что с Шойгу. А если же Писториус станет канцлером, он всегда может сослаться, что есть, мол, в Турции такой политик, как Эрдоган — какие он только заявления не делал, а все равно в Сочи регулярно катается.