Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Польша запасается дальнобольным вариантом израильской противотанковой ракеты Spike
Дружба дружбой, а табачок врозь...

реклама

Ни для кого не секрет, что на протяжении последних полутора лет Укарина получала не  современное западное оружие, а богатую номенклатуру антикварных обрзацов западной и советской техники. И произошло это неслучайно, потому что утилизация вооружений стоит денег, а тут их можно не только отправить некогда братской нам стране, так еще и неплохо на этом заработать.

реклама

Правда, было бы наивно полагать, что после этого американский военно-промышленный комплекс без боя откажется от своих амбиций по получению новых оружейных заказов не только от Пентагона, но и от всевозможных «союзников» Вашингтона, которых США разве что силой не принуждали продавать оружие Киеву. И в этом смысле Изариль, который имеет доступ к американским технологиям, но при этом торгует своим оружием, нажил себе серьезную головную боль.

Чего только стоит недавнее заявление польского правительства о том, что оно закупит партию дальнобойного варианта израильской противотанковой ракеты Spike, которая должна быть произведена силами польской компании Mesko по лицензии израильской Rafael.

Согласно пресс-релизу Rafael, общая сумма контракта составила сто миллионов долларов. С 2003 года Польша приобрела свыше 4000 ракет Spike различных модификаций и больше 200 пусковых установок, при этом 75% всех ракет были произведены Mesko на польской территории. При средней цене одной подобной ракеты в 200 тысяч долларов Польша должна получить около 500 ракет с собственной головкой самонаведения и дальностью в 25 километров.

Понятное дело, что поводом к закупке новой партии израильских ракет для израильской ПТРК стали не только неопределенные планы Варшавы относительно возможной аннексии части украинской территории, но и появление мятежной ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси, в непосредственной близости от польской границы.

Стоит учесть, что рост напряженности между странами ЕС и Россией был частью планов американского ВПК по увеличению количества закупаемого у дяди Сэма оружия, а тут израильтяне прямо из-под носа у своих заокеанских «партнеров» с их более дорогой Javelin взяли и увели контракт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #польша и украина #польша и россия
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Донецком направлении ВСУ применили тактику просачивания штурмовых групп
Зеленский ищет крота в командовании ВСУ – президент Украины доверяет всего четверым генералам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
19
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
8
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
13
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
7
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
5
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
3
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Повар Барака Обамы утонул в пруду на глубине менее одного метра
4
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
11
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Раскрыли характеристики Realme GT 5 - 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
3

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
41
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
80
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
6
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
12
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
10

Сейчас обсуждают

RadeoForce
15:09
"...тело,которое писало людям сдохни в канаве как собака и пусть твои родные сдохнут..." батюшки, что же с ними такое делает хуанг, что был человек, купил нвидию, стал идиот?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
FelsheR-BAN100908
15:09
Ясно). Там же нет АМД профиля на 5600, т.е у таких наборов для амд лотерея получается?
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
RadeoForce
15:08
я здешних админов не знаю, тут вроде свои админы, не те, что на конфе
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:08
Я могу даже ответить там
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
15:07
https://youtube.com/@DigitalFoundry А вот мой Не верти жопой,неадекват.уже бесполезно
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:07
Сбрызни
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Фанучый Пэрсык
15:06
Если тебе вставить расширитель в твой узкий анус, то твой анус может порваться. А в образовавшуюся брешь пойдут толпой гейропецы и начнут его расширять. Что тогда тебе делать?
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
RadeoForce
15:06
да я щас как хищник, ощущаю его боль, когда пишу что-то нехуангоугодное
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Vasijara
15:06
Да вот мой канал, я хз о чём ты https://www.youtube.com/channel/UCkybGfCzf7fYrVMoj1vFapA Подписчиков нет, может подпишешься?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
15:04
https://youtube.com/@user-pg3rw8cj7i Канал пациэнта и его перл Ранее известен на оверах под ником Bernigan.был неоднократно забанен за рычание и угрозы на пользователей Сейчас создал Васяру недавно
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем