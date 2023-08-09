Дружба дружбой, а табачок врозь...

Ни для кого не секрет, что на протяжении последних полутора лет Укарина получала не современное западное оружие, а богатую номенклатуру антикварных обрзацов западной и советской техники. И произошло это неслучайно, потому что утилизация вооружений стоит денег, а тут их можно не только отправить некогда братской нам стране, так еще и неплохо на этом заработать.

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Правда, было бы наивно полагать, что после этого американский военно-промышленный комплекс без боя откажется от своих амбиций по получению новых оружейных заказов не только от Пентагона, но и от всевозможных «союзников» Вашингтона, которых США разве что силой не принуждали продавать оружие Киеву. И в этом смысле Изариль, который имеет доступ к американским технологиям, но при этом торгует своим оружием, нажил себе серьезную головную боль.

Чего только стоит недавнее заявление польского правительства о том, что оно закупит партию дальнобойного варианта израильской противотанковой ракеты Spike, которая должна быть произведена силами польской компании Mesko по лицензии израильской Rafael.

Согласно пресс-релизу Rafael, общая сумма контракта составила сто миллионов долларов. С 2003 года Польша приобрела свыше 4000 ракет Spike различных модификаций и больше 200 пусковых установок, при этом 75% всех ракет были произведены Mesko на польской территории. При средней цене одной подобной ракеты в 200 тысяч долларов Польша должна получить около 500 ракет с собственной головкой самонаведения и дальностью в 25 километров.

Понятное дело, что поводом к закупке новой партии израильских ракет для израильской ПТРК стали не только неопределенные планы Варшавы относительно возможной аннексии части украинской территории, но и появление мятежной ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси, в непосредственной близости от польской границы.

Стоит учесть, что рост напряженности между странами ЕС и Россией был частью планов американского ВПК по увеличению количества закупаемого у дяди Сэма оружия, а тут израильтяне прямо из-под носа у своих заокеанских «партнеров» с их более дорогой Javelin взяли и увели контракт.