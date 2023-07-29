Все, что взлетело, должно упасть.

Пока Илон Маск пытается доказать себе и всему миру, что он может повторить успех PayPal путем трансформации некогда популярной социальной сети Twitter (запрещена в России) в некое новое образование под названием X, его главный конкурент Марк Цукерберг, возглавляющий признанную экстремистской в нашей стране организацию Meta, продолжает терпеть неудачи.

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В частности, на собрании своих сотрудников Цукерберг заявил, что соцсеть-клон Threads уже потеряла более половины из 100 миллионов пользователей, которые успели зарегистрироваться на этой площадке. Threads была запущена с большой помпой в начале июля и меньше чем за месяц количество её активных пользователей упало ниже отметки в 50 миллионов человек.

Понятное дело, что запись выступления Цукерберга попала в руки представителей агентства Reuters не случайно, поскольку главе признанной экстремистской в России Meta было важно успокоить собственных акционеров, сославшись на то, что руководство компании «рассчитывало на худший результат», но при этом Марк добавил, что расслабляться никому не стоит.

По мнению Цукерберга, главной задачей соцсети Threads является удержание оставшихся в ней пользователей, что не удивительно, ведь если темпы оттока сохранятся, то Meta придется признать свое поражение в битве с Маском еще до начала осени.

Мало кто знает, что создатель всемирно известной коллекционной карточной игры Magic The Gathering Ричард Гарфилд является автором нескольких десятков игр, включая похороненную компанией Valve карточную игру Artifact, но при этом ему так и не удалось повторить успех своего главного творения, созданного три десятилетия назад.

Едва ли какой-либо деятель современной IT-индустрии может похвастаться способностью превращать все, к чему он прикасается, в золото, подобно мифологическому царю Мидасу. Такой способностью не обладал Стивен Джобс, не обладают ею и Цукерберг с Маском, однако, ослепленные своей безудержной гордыней, они позволили американским властям прикончить цензурой исполинов, с которыми не могло поспорить ни одно средство массовой информации на пике их влияния.