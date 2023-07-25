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Почему Илон Маск прикончит запрещенный в России Twitter в ходе ребрендинга
Все течет, все меняется и довольно быстро...

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Я помню времена, когда ни один уважающий себя журналист не мог устроиться на работу без номера ICQ. В «аське» знакомились, обсуждали планы на вечер, график работы и темы статей. Черт, даже моя бабушка присылала мне сообщения в ICQ, в то время как мобильный телефон в эпоху расцвета этого вопящего мессенджера считался наследием седой старины.

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Это я к тому, что это вчера признанная экстремистской в России социальная сеть Facebook и просто запрещенная в РФ Twitter были на гребне холма, сотрясая страны Ближнего Востока настоящей цепной волной «цветных революций», которые нынче принято именовать единым термином «арабская весна». Все это было вчера, сегодня и организаций таких уже и нет больше, как и их былого влияния. И повлияли на это не только российские запреты, но и повсеместная цензура, которая была введена руководством обеих социальных сетей по отношению к своим пользователям.

Сегодня признанная экстремистской в РФ организация Meta жива только благодаря одному всем известному мессенджеру, в то время как с момента блокировки Дональда Трампа в Twitter сотрясали непрекращающиеся скандалы.

В этом месте на сцену выходит Илон Маск, который в западном информационном пространстве сменил Стива Джобса в звании штатного техно-мессии. Человек в подобном негласном статусе даже в теории не может ни в чем ошибаться.

Но, как оказывается, Маск еще в кризис доткомов зарегистрировал площадку X.com, которая должна была стать центром финансовых операций в сети Интернет. Эта площадка в результате целой серии слияний и поглощений объединилась с компанией Confinity, а Маск стал генеральным директором нового объединения. Но техно-гуру скоро с этой позиции ушли, а единую компанию переименовали во всем известный PayPal, который прекрасно рос и развивался и без легендарного Илона.

В общем, переименовывая запрещенный в России Twitter в X, Маск хочет удовлетворить свои уязвленные амбиции, добавив к функционалу хорошо всем известной социальной сети возможность переводить деньги. Но два раза в одну реку не войдешь и во второй раз PayPal не построишь. Как человек, который в свое время провел достаточно много времени в Twitter, я могу подтвердить, что она обладала своей уникальной идентичностью. Но любые попытки как-то её «припудрить» и «оживить» будут эту идентичность только вымывать из и без того изрядно покореженной платформы, что лишь ускорит бесславный конец вчерашнего любимца публики. Пройдет совсем немного времени и две запрещенных в России площадки займут свое место на полке истории рядом с ICQ, на радость Роскомнадзору. Впрочем, недаром немецкая пословица гласит, что история никого ничему не учит, и Илон Маск здесь не исключение.

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#глобальное противостояние #информационная война #арабская весна
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