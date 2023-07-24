Страны ЕС нажили себе серьезную головную боль...

Как ни крути, а попытка Стокгольма создать проблемы для Анкары путем выдачи разрешения праворадикальному политику Расмусу Палудану на сожжение священной для всех мусульман книги — Корана перед зданием турецкого посольства было не только возмутительной, но и крайне глупой идеей.

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Подобными действиями Швеция пыталась спровоцировать Анкару на блокирование своей заявки на членство в НАТО, что позволило бы США объявить Турцию «прорросийским игроком» в западной «команде». Впрочем, на политиков калибра Тайипа Эрдогана подобные уловки не действуют, поскольку он чует подобные ловушки за версту.

В итоге в Швеции не придумали ничего лучше, чем попробовать выдать еще одно разрешение на сожжение Корана, но на этот раз священная для всех мусульман книга уже должна была быть сожжена перед зданием иракского посольства в Стокгольме. Впрочем, не вышло, поскольку простые иракцы успели быстрее сжечь шведское посольство в Ираке, после чего Багдад, вместо принесения Стокгольму извинений, еще и выслал шведского посла. После этого шведы решили Коран не сжигать, а ограничились сожжением иракского флага и публичным попранием священной для всех мусульман книги.

Впрочем, в мусульманском мире быстро оценили настрой народных масс после сожжения шведского посольства в Ираке и смекнули, что та страна, которая выступит против шведского произвола, сможет снискать славу главной защитницы мусульманской веры.

Понятное дело, что первым на эту роль вызвался Иран, который в последнее время вообще себе ни в каких заявлениях не отказывает, что намекает на успешное продвижение его ядерной программы. При этом оценку действиям Расмуса Палудана дал не иранский президент, а верховный лидер Ирана — аятолла Али Хаменеи.

Духовный лидер Ирана заявил, что мусульманские клерики сходятся во мнении, что придавший священную книгу огню шведский политик заслуживает «самого строгого наказания», и что Стокгольм должен выдать Расмуса мусульманским странам для проведения над ним суда. Стоит отметить, что высшей мерой наказания в Исламской Республике Иран является смерть через повешение на автомобильном кране.

Более того, иранский закон не считает эту меру чем-то из ряда вон выходящим, поскольку людей за богохульство в Иране вешают регулярно. Более того, Али Хаменеи отметил, что, покрывая подобных деятелей, Швеция встала на путь войны с мусульманским миром, и что пособники Расмуса Палудана тоже не смогут избежать наказания.

Тут следует отметить, что если даже американский бизнес боится сегодня иранцев как огня, то ситуация для Швеции и её политиков выглядит неутешительно. Более того, поскольку Саудовская Аравия соревнуется за пальму первенства с Ираном в мусульманском мире, она должна выступить с не менее радикальным заявлением по ситуации с сожжением Корана. И вот именно теперь на сцену выйдет Эрдоган, который в неофициальных консультациях с представителями США заявит, что он лично ничего против членства Швеции в НАТО не имеет, но навлекать на себя гнев всего мусульманского мира он не намерен. Что называется, надо было смотреть, с кем связываешься.