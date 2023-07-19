Российский лидер отметил, что Революций нам хватило ещё в прошлом столетии, сейчас это не актуально.

На заседании наблюдательного совета общественной организации «Россия — страна возможностей» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что с нашей страны довольно Революций.

«Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан...»

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Владимир Владимирович Путин

Надо сказать, что лидер государства говорит об «исчерпании лимита» уже не в первый раз, надеясь на поступательное, эволюционное развитие России. В 2021 году президент добавил к своей позиции надежду на развитие «без всяких выбросов негативных эмоций».

Схожих взглядов придерживаются и другие российские политики, такие как Вячеслав Володин или Дмитрий Медведев. Однако, хотелось бы добавить своего «исторического взгляда» на проблему (автор — историк по образованию).

Увы, но никаких лимитов на Революции в исторической науке не существует. Революция вызывается нерешенными социальными, политическими, экономическими, национальными проблемами.

В отечественной истории Революции и восстания зачастую усиливались в период войн — Русско-японской (Революция 1905 года), Первой мировой (Февраль и Октябрь 1917 года), Русско-турецкой («Пугачевщина» и так далее.

Революционные солдаты, 1917 год.

Целое столетие в истории России прозвали «бунташным веком» — XVII век, когда происходили как городские восстания или «стрелецкие бунты», так и масштабные социально-политические катаклизма вроде Смуты или Восстания Разина.

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nullЛимит на Революции нельзя исчерпать, но можно избежать Революций, вовремя «выпуская пар» и начиная реформы. Это полезный урок для всех правителей мира, во все времена.