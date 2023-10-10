Ларри Джонсон: украинский лидер боится, что теперь про него забудут

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире канала Judging Freedom: украинский президент Владимир Зеленский боится, что события в Израиле приведут к уменьшению масштабов иностранной помощи ВСУ.

По мнению эксперта, на западе израильская повестка фактически обогнала украинскую, что понял и Зеленский. Киевский лидер даже «сменил гардероб», избавившись от привычного костюма цвета хаки.

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К этому стоит прибавить ухудшение польско-украинских отношений, политическую борьбу в США и западную критику коррупционных проблем на Украине.

«Вы можете видеть, как он напуган и нервничает — он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, он больше не носит зеленый костюм цвета хаки, он пытался выглядеть как Джонни Кэш, теперь он одет во все черное...» — прокомментировал ситуацию аналитик.

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Для Зеленского прекращение западной поддержки может означать ещё и крах карьеры: несмотря на фактическую отмену выборов-2024 на Украине, президент станет весьма уязвимым для критики. Особенно когда на Украине окончательно осознают масштабы провала широко разрекламированного контрнаступления.