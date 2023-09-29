Экс-помощник российского президента В. В. Путина недавно «выпустил в мир» статью, которая во многом расходится с внешнеполитической «направленностью» России в последние годы.

Автором статьи «Рождение Севера» стал Владислав Сурков, в прошлом — помощник президента Российской Федерации.

В своем тексте Сурков находит общее между Россией, США и европейскими странами: все они черпали источники политического вдохновения в римско-библейском прошлом.

«Три крупнейших северных цивилизации, русская, европейская и американская, в своем политическом развитии черпают вдохновение в образе Pax Romana. Слово старца Филофея до сих пор подспудно направляет Россию. Евросоюз провозгласил своим праотцом Карла Великого, «императора римлян». Самый известный холм Вашингтона назван в честь легендарного Капитолия.



Исходный код этих трех метакультур заложен в Илиаде и Евангелии...» (с) Владислав Сурков. Рождение Севера / Актуальные комментарии.

Экс-помощник Путина уверен: победа России в СВО повлияет и на расклады в западных странах. Да, сейчас это звучит несколько странно. Но история знает самые разные примеры. Евросоюз строился не сразу. Россия выросла из маленького Московского княжества. В случае с американцами рубежом была Гражданская война между Севером и Югом.

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Владислав Сурков

Я же могу отметить и иной исторический пример: вынужденное сотрудничество между Лондоном, Вашингтоном и Москвой в годы Второй мировой, создание Антигитлеровской коалиции. Правда, быстро завершившееся новым противостоянием СССР — США.

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История бесконечна, она порой выдает самые невероятные политические комбинации. Но все-таки, сейчас о таком говорить ещё очень рано. Хотя факт остается фактом: как бы мы не критиковали Запад, исторически и культурно у нас с ним довольно много общего. Больше, чем у России общего с Индией или Китаем. Правда, история показывает: общность культуры никак не мешает распрям...