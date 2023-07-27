Американский координатор санкционной политики считает, что экономика Российской Федерации всё ещё имеет определенный «запас прочности».

Многие лидеры «киевского общественного мнения», украинские политики, равно как и российские оппозиционеры, предрекали в 2022 году скорый крах российской экономики (в связи с началом СВО, разумеется). Однако, спустя почти полтора года совсем иные выводы делают в США, на основе фактов.

На днях Джеймс О'Брайен, координатор санкционной политики Государственного департамента США, заявил, что на данный момент в Вашингтоне не видят реальной возможности коллапса российской экономики. Кроме того, О'Брайен заметил, что в 2022 году российская экономика уверенно входила в топ-10 экономик мира.

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«Россия сможет себя поддерживать в течение достаточно долгого времени. Мы не видим коллапса...»

Россия в 2022 году стала «лидером» по введенным против какой-либо страны санкциям.

Получается, что западные санкции за полуторагодовой период не достигли желаемых результатов. Между тем, разрыв логистических цепочек и поиски новых источников сырья довольно дорого обошлись как раз экономикам западных государств.

Согласно прогнозам О'Брайена, российская экономика может сократиться на 20% только к 2030 году. Разумеется, нет никаких оснований полагать, что эти американские расчеты верны.

Конечно, подобные новости не означают того, что в ближайшее время американцы или их европейские «младшие партнеры» начнут снимать санкции. В этом отношении ситуация с санкциями, скорее всего, будет длиться годами и даже десятилетиями (учитывая предыдущий исторический «санкционный опыт»).