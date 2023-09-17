iPhone 15 Pro: Быстрее 5G, но Apple молчит.

На данный момент, в интернете еще не появились полноценные обзоры новых iPhone, но уже доступны результаты первых тестов скорости передачи данных в мобильных сетях. С удивлением обнаружено, что iPhone 15 Pro, оснащенный новым модемом Snapdragon X70 5G, значительно превосходит своего предшественника, iPhone 14 Pro. Разница в скорости зависит от оператора, но в недавних исследованиях она достигала до 24%. Важно отметить, что это касается скорости загрузки данных, и хотя скорость передачи данных в обратном направлении тоже немного увеличилась, разница не так значительна.

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Удивительно, что Apple не делала официальных заявлений о таких изменениях в новых iPhone. Несмотря на то, что для большинства повседневных задач среднестатистического пользователя разница между скоростью передачи данных, например, 180 и 205 Мбит/с или 245 и 300 Мбит/с, может не ощущаться, это свидетельствует о продолжающемся технологическом прогрессе. Этот факт сам по себе является хорошей новостью и подчеркивает стремление Apple к улучшению своих устройств.