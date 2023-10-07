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По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Буря Аль-Аксы», Израиль подвергается массированному ракетному обстрелу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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В эту субботу, седьмого октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале войны после внезапного нападения, которое осуществила исламистская боевая группировка ХАМАС из сектора Газа.

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ХАМАС - «Исламское движение сопротивления» — палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». В России Палестинское движение ХАМАС не признан террористической организацией.

Сегодня появились сообщения о том, что десятки боевиков ХАМАС проникли на юг Израиля, в приграничные с Палестиной города. Также Палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Буря Аль-Аксы», Израиль подвергается массированному ракетному обстрелу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Израильская армия сразу же мобилизовала десятки тысяч резервистов. Ранее по Израилю были выпущены десятки ракет, во многих городах звучит сирена воздушной тревоги. В ответ Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа.

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Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку на Израиль, а представители его вооруженного крыла заявили, что выпустили по Израилю 5000 ракет в течении первых 20 минут. Представители армия обороны Израиля заявили, что группировка ХАМАС «начала массированный ракетный пуск из сектора Газа по территории Израиля» и что боевики проникли на территорию Израиля в «разных местах».

В настоящий момент неизвестно, как боевикам ХАМАС удалось проникнуть на территорию Израиля через одну из самых укреплённых границ мира. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «находится в состоянии войны». Именно в состоянии войны, а не специальной операции.

«С ракетами мы почему-то чувствуем себя в большей безопасности, зная, что у нас есть «Железный купол» и наши безопасные комнаты. Но осознавать, что террористы ходят по населенным пунктам, — это другой вид страха», — рассказала Мирьям Рейнен из кибуца Нахаль-Оз.

По данным израильских служб экстренной помощи, в результате атак погибло не менее 100 израильтян и более 1000 получили ранения. Ашкелон, израильский город недалеко от сектора Газа, является одним из наиболее пострадавших от атак ХАМАС. По данным телеканала Al Arabiya, в плен захвачены десятки человек, как военных, так и гражданских, речь может идти как минимум о 35 пленных.

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С другой стороны, палестинские власти заявили о 161 погибшем в секторе Газа и около тысячи раненых. Израильские военные заявляют, что десятки боевых самолетов нанесли удары по 17 военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

Война объявлена.

«Граждане Израиля. Мы находимся в состоянии войны, а не специальной операции и не подготовке к войне», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, запрещена в России).

"Наш враг заплатит невиданную ранее цену", - добавил он в своей речи.

Со своей стороны, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что его народ имеет право защищать себя от «террора колонизаторов и оккупационных войск», сообщает агентство Reuters.

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Бомбардировки сектора Газа, контролируемого ХАМАСом, начались на рассвете в субботу, после еврейского праздника Суккот. На видео, появившихся в Интернете, видно, как группа вооруженных палестинских боевиков, одетых в черное, едет в фургоне по израильскому городу Сдерот.

На одном из видеороликов те же боевики ведут перестрелку с израильскими военными на улицах города, всего в 1,6 км от границы Сектора Газа. Конфликт между израильтянами и палестинцами является одним из самых кровавых, сложных и продолжительных на Ближнем Востоке, тянется он уже на протяжении 75 лет.

В последние годы моменты относительного затишья чередовались с циклами интенсивных боевых действий и террористических актов.

Последние месяцы были особенно напряженными, но развитие конфликта в эту субботу является самым беспрецедентным за последние 15 лет, с тех пор как ХАМАС взял под свой контроль сектор Газа.

«Израиль заявляет, что на них напали, что ХАМАС фактически объявил им войну, и надеется, что планы, которые сейчас разрабатывает Израиль, приведут к жёсткому ответу», - заявил Джереми Боуэн, международный редактор BBC с богатым опытом работы в странах Ближнего Востока.

В свою очередь, МИД РФ выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», Москва подтверждает принципиальную позицию о том, что конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.

В свою очередь МИД Ирана поздравил группировку ХАМАС с началом военной операции против Израиля: «Сегодняшняя операция открыла новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях», — заявил представитель ведомства Нассер Канани.

Ситуация на границе Сектора Газа и Израиля быстро накаляется и, скорее всего, будет обостряться дальше. Для всех это стало большой неожиданностью.

Очевидный провал израильской разведки.

Израиль имеет одну из самых обширных и сложных разведывательных агентурных сетей на Ближнем Востоке, и во всём мире. Их агенты внедрены в ряды боевиков не только на палестинских территориях, но и в Ливане, Сирии и многих других странах.

В прошлом им удавалось уничтожать лидеров боевиков, террористов с помощью точных ударов дронов, заминированных мобильных телефонов и иными способами нде бы те не находились. И сегодня, в конце еврейского праздника, МОССАД, кажется, был застигнут врасплох.

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Силам ХАМАС удалось спланировать и начать скоординированную операцию против Израиля в условиях полной секретности. Ожидается, что власти Израиля ответят на это, но теперь они будут задаваться вопросом, как такой мощной разведывательной организации как МОССАД, не удалось предостеречь от этого власти своей страны.

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