Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Andrés8439 За пост начислено вознаграждение
Митингующие в Нигере призвали отключить французское посольство от воды и электричества
Более 20 тысяч нигерцев поддержали решение лидеров военного переворота и вышли на протесты с лозунгами «долой Францию» и «долой ЭКОВАС», в надежде на то, что европейцы покинут их государство.

реклама

Фото: © REUTERS/Souleymane Ag Anara

реклама

Военные, которые в настоящий момент управляют Нигером, дали французскому послу Сильвену Итте 48 часов на то, чтобы он покинул страну. Более 20 тысяч нигерцев поддержали решение лидеров военного переворота и вышли на протесты с лозунгами «долой Францию» и «долой ЭКОВАС», в надежде на то, что европейцы покинут их государство. 

Французские власти в свою очередь отказываются выполнить просьбу и угрожают военным вмешательством. У Итте  было 48 часов на то, чтобы покинуть страну с момента получения ультиматума поздно вечером в пятницу, поэтому срок уже истек, и это будут решающие часы для этой африканской страны. 

Протестующие также собрались возле французской военной базы в столице Ниамей, держа транспаранты с призывом к выводу французских войск. Власти Нигера  отключили электричество и воду у французского посольства и распорядились сделать то же самое для французских военных баз, а также заблокировали доставку продовольствия. Бывшая метрополия до сих пор имеет  в Нигере 1500 военных, которые выступают на стороне свергнутого ранее президента Мохамеда Базума.

Власти Парижа заверили, что «руководители переворота не имеют полномочий обращаться ним с этой просьбой», настаивая на том, что свергнутое правительство Базума по-прежнему является законной властью.

ЭКОВАС является Экономическим сообществом западноафриканских государств и поддерживает прочные связи с Францией и Соединенными Штатами. В блоке заверили, что "они не торопятся использовать военный вариант в Нигере, но пока не видят конкретных мер со стороны военного совета и не будут ждать бесконечно", предупредил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности, Абдельфата Муса.

Однако в Нигер будет нелегко осуществить военное вмешательство,  поскольку власти Алжира заявили, что не будет вмешиваться в конфликт, а  Буркина-Фасо и Мали  разорвали отношения с Францией.

Лидер Мали, Асими Гойта предупредил ЭКОВАС:  «Если они осмелятся вторгнуться в Ниамей, Нигер, мы не только вмешаемся, но и одновременно вторгнемся в Абуджу, столицу Нигерии, чтобы восстановить в должности законного победителя выборов 2023 года. Мы абсолютно уверены в том, кто настоящий победитель президентских выборов». В случае, если Базума не удастся вернуть  к власти и восторжествует нынешняя власть военных, это будет тяжелое поражение для французов. По сути, потому, что 75%  производимой во Франции электроэнергии зависит от  урана, а 22% добываемого в Нигере урана экспортируется в Париж.

Экспорт урана составляет 80% общей стоимости экспорта страны, а сам Нигер является одним из самых бедных государств во всей Африке. Помимо этого, как ни парадоксально это звучит, на значительной части территории Нигера нет электроэнергии. Вот почему Франция сильно недовольна текущим положением вещей, Париж потеряет солидный кусок дешёвого топлива для своей энергетики, в дополнение к полной потери своей власти в этом регионе. Еще один факт, который следует принять во внимание, заключается в том, что в 2022 году на шахты, окружающие город Арлит, приходилось 25% всего импорта урана в Европейский Союз.

Есть мнение, что этот рынок будет монополизирован Россией, благодаря деятельности ЧВК Вагнера в Нигере, которая возможно оказала большое влияние на установление «антифранцузских» настроений. Картина сейчас неопределённая, и если европейцы будут изгнаны из Нигера это, несомненно, станет новым этапом развития, который сейчас переживает Африка, с четким мандатом: перестать быть западной колонией.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вагнер #африка #эковас #уран #военный переворот в нигер #посольство франции
Источник: m.lenta.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
Поляки требуют от Белоруссии выдворения ЧВК «Вагнер»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
32
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
5
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
33
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
5
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
6
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
В Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер», которого оставил в городе Пригожин
5
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+
Формула 1 возвращается на экраны, на этот раз с Брэдом Питтом
4
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
66
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
13
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
30
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
6
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
1
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
14
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
4
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Перекупщики и "моддеры" Авито
5

Сейчас обсуждают

Obscury
20:39
Мобилизация была. Очевидно, что дело идёт к следующей. Киев за два дня обещала пропогандонка Симонян в эфире федерального канала.
Артиллерия РФ впервые применила кассетные термические боеприпасы – видео огненного «Армагеддона»
Анатолий Павлюшин
20:37
А через steamDB - Install не получится добавить?
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
Obscury
20:36
Это мифы нашей пропоганды, к сожалению. То есть авдеевку взяли за полтора года? С неё вроде обстреливают Донецк, а его защиту мы вообще озвучили как одну из главнейших задач СВО.
Артиллерия РФ впервые применила кассетные термические боеприпасы – видео огненного «Армагеддона»
Obscury
20:34
Да, это любят турбопатриоты. Рассказываю. Термобарические бомбы используют с самого начала СВО (например, солнцепёки). Проблема больших бомб, во-первых, их мало, это штучный товар, ничего они изменить...
Артиллерия РФ впервые применила кассетные термические боеприпасы – видео огненного «Армагеддона»
glavhyilo
20:32
искрит обстановка в нигере.
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
Владимир Клевакин
20:30
Анталия на побережье Средиземного моря, к сожалению...)) Из Черного моря туда мину навряд ли занесет. А жаль))
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
Сергей Лепилов
20:22
Если бы заголовок статьи начинался со слов "Фантазии бездаря или Собираем...", то вопросов бы не было, а так только картинки полистать с фейспалмом.
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
Вассисуалий Лоханкин
20:06
Он давно говно поросяье варит.
Большинство немецких покупателей продолжает выбирать процессоры AMD — Intel в топ-10 продаж нет
Вассисуалий Лоханкин
20:03
Один ты вумный такой на белой козе)))
Большинство немецких покупателей продолжает выбирать процессоры AMD — Intel в топ-10 продаж нет
glavhyilo
20:03
уже до вашингтона идут войска.Она спит и серит тут президентша венгрии.И венгрию тоже по дороге,тряхнут
Захарова: встреча Лаврова с главой МИД Турции состоится в ближайшее время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем