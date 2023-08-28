Более 20 тысяч нигерцев поддержали решение лидеров военного переворота и вышли на протесты с лозунгами «долой Францию» и «долой ЭКОВАС», в надежде на то, что европейцы покинут их государство.

Фото: © REUTERS/Souleymane Ag Anara

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Военные, которые в настоящий момент управляют Нигером, дали французскому послу Сильвену Итте 48 часов на то, чтобы он покинул страну. Более 20 тысяч нигерцев поддержали решение лидеров военного переворота и вышли на протесты с лозунгами «долой Францию» и «долой ЭКОВАС», в надежде на то, что европейцы покинут их государство.

Французские власти в свою очередь отказываются выполнить просьбу и угрожают военным вмешательством. У Итте было 48 часов на то, чтобы покинуть страну с момента получения ультиматума поздно вечером в пятницу, поэтому срок уже истек, и это будут решающие часы для этой африканской страны.

Протестующие также собрались возле французской военной базы в столице Ниамей, держа транспаранты с призывом к выводу французских войск. Власти Нигера отключили электричество и воду у французского посольства и распорядились сделать то же самое для французских военных баз, а также заблокировали доставку продовольствия. Бывшая метрополия до сих пор имеет в Нигере 1500 военных, которые выступают на стороне свергнутого ранее президента Мохамеда Базума.

Власти Парижа заверили, что «руководители переворота не имеют полномочий обращаться ним с этой просьбой», настаивая на том, что свергнутое правительство Базума по-прежнему является законной властью.

ЭКОВАС является Экономическим сообществом западноафриканских государств и поддерживает прочные связи с Францией и Соединенными Штатами. В блоке заверили, что "они не торопятся использовать военный вариант в Нигере, но пока не видят конкретных мер со стороны военного совета и не будут ждать бесконечно", предупредил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности, Абдельфата Муса.

Однако в Нигер будет нелегко осуществить военное вмешательство, поскольку власти Алжира заявили, что не будет вмешиваться в конфликт, а Буркина-Фасо и Мали разорвали отношения с Францией.

Лидер Мали, Асими Гойта предупредил ЭКОВАС: «Если они осмелятся вторгнуться в Ниамей, Нигер, мы не только вмешаемся, но и одновременно вторгнемся в Абуджу, столицу Нигерии, чтобы восстановить в должности законного победителя выборов 2023 года. Мы абсолютно уверены в том, кто настоящий победитель президентских выборов». В случае, если Базума не удастся вернуть к власти и восторжествует нынешняя власть военных, это будет тяжелое поражение для французов. По сути, потому, что 75% производимой во Франции электроэнергии зависит от урана, а 22% добываемого в Нигере урана экспортируется в Париж.

Экспорт урана составляет 80% общей стоимости экспорта страны, а сам Нигер является одним из самых бедных государств во всей Африке. Помимо этого, как ни парадоксально это звучит, на значительной части территории Нигера нет электроэнергии. Вот почему Франция сильно недовольна текущим положением вещей, Париж потеряет солидный кусок дешёвого топлива для своей энергетики, в дополнение к полной потери своей власти в этом регионе. Еще один факт, который следует принять во внимание, заключается в том, что в 2022 году на шахты, окружающие город Арлит, приходилось 25% всего импорта урана в Европейский Союз.

Есть мнение, что этот рынок будет монополизирован Россией, благодаря деятельности ЧВК Вагнера в Нигере, которая возможно оказала большое влияние на установление «антифранцузских» настроений. Картина сейчас неопределённая, и если европейцы будут изгнаны из Нигера это, несомненно, станет новым этапом развития, который сейчас переживает Африка, с четким мандатом: перестать быть западной колонией.