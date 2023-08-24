Гершкович был арестован 29 марта в городе Екатеринбург, где он делал репортаж о российской промышленности





Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

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Суд в Москве продлил срок пребывания под арестом журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, находящемуся под стражей в России с конца марта по обвинению в шпионаже, еще на три месяца, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Гершкович был арестован 29 марта в городе Екатеринбург, где он делал репортаж о российской промышленности, и обвинен в шпионаже - преступлении, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы. И руководство газеты Wall Street Journal, и правительство США опровергают эти обвинения, а Вашингтон обвинил Москву в проведении «дипломатии заложников», заключающейся в задержании граждан США по обвинениям, которые США называют «сфабрикованными».

Гершкович также отказывается признавать свою вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

В феврале 2022 года, незадолго до начала СВО, американская баскетболистка Бритни Грайнер была арестована в Москве за провоз в багаже картриджа для вейпинга, содержащего масло каннабиса - запрещенное в России вещество.



