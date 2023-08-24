Евгений Пригожин и другие важные члены руководства Вагнера, такие как Дмитрий Уткин, как сообщается, погибли

изображение с сайта m.vk.com

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Евгений Пригожин и другие важные члены руководства Вагнера, такие как Дмитрий Уткин, как сообщается, погибли в результате крушения их частного самолета в Тверской области (с 10 пассажирами), сообщило государственное информационное агентство ТАСС.

Вечером, 23 августа разбился бизнес джет в Тверской области. Согласно сообщению Росавиации, бизнесмен числился среди пассажиров упавшего самолета.

Любопытно что, 23 июня Евгений Пригожин возглавил исторический мятеж против высшего командования российской армии и двинулся на Москву с войсками группы Вагнера. Два месяца спустя, после предполагаемого помилования, Пригожин погиб в авиакатастрофе к северо-западу от Москвы.

В мировых СМИ сейчас активно обсуждается тема о том, что авиакатастрофа произошла не просто так. Особенно акцент делают на том, с какой скоростью российские власти подтвердили нахождение Евгения Пригожина среди погибших.

На африканском континенте ЧВК «Вагнер» стал непременным атрибутом в зонах конфликтов. Совсем недавно, после переворота в Нигере, «Вагнер» стал потенциальным союзником лидеров переворота.

В общей сложности ЧВК «Вагнер» осуществляет деятельность в 13 различных африканских странах или ведет с ними переговоры. Неудавшийся переворот Пригожина породил надежды на то, что «Вагнер» будет распущен, но Россия сохранила его как государственное предприятие — и оно продолжает операции во многих частях Африки.