Возбуждено уголовное дело после смертельной экскурсии в Москве. Три тела уже нашли, остальных пропавших ещё ищут.

Фото с сайта ru.m.wikipedia.org/

реклама

Экскурсия проходила в подземельях Москвы в минувшее воскресенье, на неё было забронировано 20 мест. Но после сообщений о надвигающихся ливнях, большинство от экскурсии отказались.

Тем не менее 8 человек, в том числе и гид-инструктор, всё же спустились в московский коллектор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В минувшее воскресенье в Москве в результате ливней выпало больше трети месячной нормы осадков. По словам сотрудника МЧС, в таких условиях подземелья затапливает полностью. Но у них был шанс выбраться. В коллекторе Неглинки, есть два места куда не доходит вода. Их обследовали в первую очередь , но никого там не нашли. Тем не менее, воскресным вечером в районе парка "Зарядье" нашли два тела, 18-летнего юноши и 15-летней девушки. Туда их из коллектора вынесло течением. По информации "Известий" их на экскурсию пригласил дядя.

Позже в пять утра сегодняшнего дня нашли тело ещё одного пропавшего. Его достали из коллектора недалеко от Павелецкого вокзала.

На данный момент правоохранительные органы воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то что это в интересах следствия.