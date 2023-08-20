Судья Торрес ранее вынесла решения, затрагивающие две ключевые стороны деятельности Ripple: программные продажи XRP и распределение XRP в качестве оплаты за услуги. Эти решения оказались весьма значимыми, так как они пришли к выводу, что данные операции не подпадают под определение ценных бумаг, что явно выгодно для Ripple.

Суть апелляции SEC заключается в утверждении о том, что решения, выгодные для Ripple, представляют собой контролирующие правовые вопросы, которые могут вызвать серьезные разногласия. Одним из ключевых моментов спора является различие между этими решениями и отдельным решением в пользу SEC относительно институциональных продаж XRP, которые соответствуют критериям теста Хауи. Тест Хауи - это важный инструмент, используемый для определения, является ли предложение инвестиционным контрактом.

Заявление об апелляции SEC предусматривает официальное подтверждение судом апелляции и приостановку других процедур, связанных с текущими судебными разбирательствами по делу Ripple. Это также предоставляет Ripple и другим ответчикам возможность подать документы с возражениями, которые должны быть представлены до 1 сентября. SEC в свою очередь имеет возможность ответить до 8 сентября.

Любопытно, что заявление об апелляции SEC не ограничивается только действиями самой SEC; оно также учитывает, что Ripple активно рассматривает возможность подачи своей апелляции. Это рассмотрение может продлить юридические процедуры и дополнительно усложнить хронологию разрешения дела.

Интересным моментом, выделенным SEC, является расхождение результатов между делом Ripple и аналогичным делом, касающимся Terraform Labs, которые рассматривались в одном и том же округе. SEC утверждает, что различие в заключениях служит хорошим основанием для заявления об апелляции в дело Ripple. Аргументация SEC выходит за пределы дела Ripple. Регулятор утверждает, что решение суда имеет значимые последствия для других судебных дел, находящихся под юрисдикцией SEC.

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Подытожим: решение SEC подать апелляцию в отношении решений, выгодных для Ripple, представляет собой ключевой момент в их текущем судебном споре. Основание для этой апелляции заключается в убеждении, что решения затрагивают важные правовые вопросы, которые могут вызвать разногласия, существенно влияя на общие стандарты в данной сфере. По мере продолжения апелляционных процедур обе стороны получат возможность представить свои аргументы, прежде чем будет вынесено окончательное решение.

Апдэйт новости: на момент публикации стоимость XRP выросла на 8,41% и составляет 0,54$