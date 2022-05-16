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Main — крипто социальная сеть с бонусом за активность

Main — это новая крипто социальная сеть, где вы можете публиковать картинки, посты, видосики и получать бонусы за свою активность. Главной фишкой это сети являются борды. Если приводить аналогии – то это привычные Группы, где люди объединены общей тематикой. Каждый борд имеет собственную страницу, тематику, правила, участников и модераторов.
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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
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3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

Main — это новая крипто социальная сеть, где вы можете публиковать картинки, посты, видосики и получать бонусы за свою активность. Главной фишкой это сети являются борды. Если приводить аналогии – то это привычные Группы, где люди объединены общей тематикой. Каждый борд имеет собственную страницу, тематику, правила, участников и модераторов.

Лично я искал себе замену заблокированному Инстаграмму и Твиттеру. Ton Place отпугнул своей регулярной платной подпиской за доступ к контенту. Main же даёт полный функционал бесплатно. И даже рекламы в нем нет. Вы можете сильно использовать его как обычную социальную сеть — делиться своими мыслями, фото и видеороликами с друзьями или единомышленниками. Лично я выкладываю фотки своего домашнего питомца и собираю делаю краткие отчеты по каждой выпитой бутылке пива :) Дополнительно можно попробовать «заработать» на своём контенте. Об этом будет написано в конце статьи.

Доступные платформы

Социальная сеть Main доступна на трех самых популярных платформах

  • Браузерная версия для ПК
  • Приложение для Android (доступно в Google Store)
  • Приложение для IOS (Доступно в Apple Store)

Обзор и впечатления от Android приложения социальной сети MAIN

Приложение легкое и быстрое. После установки вам доступно 4 основных раздела. Лента, где отображаются все новые посты из бордов, на которые вы подписаны. Вкладка поиска бордов, где можно поискать для себя интересные тематики. Удобно, что сортировка выполнена по популярности. Самый многочисленный борд «Криптовалюта» имеет 22 500 участников. Закладка активность показывает взаимодействия с другими пользователями: ответы на комментарии и «лайки». На последок прикладываю скриншот из раздела «Профиль», где все посты пользователя идут общей лентой.

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Чем меня зацепил MAIN?

Обычно социальные сети имеют свою направленность. Все знают, что за красивыми фото еды нужно идти в Instagram, короткими текстовыми сообщениями Twitter, а видосы принято смотреть на YouTube.

Администраторы бордов имеют огромные возможности по настройке и модерации контента. Хотите только уникальные фото? Запрещаете все другие виды контента. А модераторы будут следить за его оригинальностью. Или наоборот перепосты мемов из популярных ресурсов вроде MDK и видосов из TikTok? Такое тоже можно легко устроить. Благодаря такой гибкости настройки бордов MAIN заменяет собой все существующие (и заблокированые) социальные сети.

Лично я подписался на следующие борды:

  • books книги
  • gadgets гаджеты
  • aww милота
  • finance финансы
  • aliexpress алиэкспресс
  • lego лего
  • beer пиво

Думаю, по названиям легко понять, что за контент в них выходит. Так же большинству пользователей я могу порекомендовать следующие группы:

  • now сейчас
  • funny этот веселый мир
  • photo фото
  • videomemes видеомемы
  • memehunter охотники за мемами
анонсы и реклама
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
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Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
-22% на i5 12600 в Ситилинке
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-30% на i3 12100 в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

В принципе эти борды закрывают потребности 99% пользователей соцсетей. Тут можно и себя показать, и новости почитать и свежие мемы перепостить.

Отдельно хочу отменить позитивную атмосферу внутри социальной сети. За неделю проведенную на платформе я не встретил ни одного токсичного комментатора или тролля. А все мои посты собирают исключительно лайки (стрелочка вверх). Толи я такой молодец, толи действительно очень дружное крипто сообщество собралось. Но факт остается фактом :)

Что такое токены Main?

Токены MAIN – это специально созданные внутренние цифровые единицы ценности.

Они предназначены только для использования на платформе MAIN. Их основа — стандарты ERC-20 и BEP-20, а значит, они могут свободно передаваться в сетях Ethereum и Binance Smart Chain.

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Цель – позволить всем пользователям платформы стать активными участниками её экономической жизни. Пользователи, получившие токены, могут использовать их для награды выдающихся постов, для поддержки любимых бордов.

Это позволяет создать новый тип социальных медиа, где пользователи могут не только обмениваться контентом, но и участвовать в распределении тех ценностей, которые они создают.

Как получить токены MAIN

  • Зарегистрироваться по ссылке
  • Выкладывать публикации в тематические борды. Можно скачивать мемы или видеоролики из TikTok и выкладывать в борды, где разрешен не уникальный контент. В борде NOW можно выкладывать фото того, чем вы занимаетесь прямо сейчас. Не забывайте читать правила каждого борда и выкладывать «правильный» контент, иначе пост удалят модераторы.
  • Завязывать диалоги с другими пользователями и отвечать на комментарии.
  • Оценивайте посты — ставьте стрелочки вверх или вниз.
  • Заходите в MAIN ежедневно
  • Приглашать друзей в социальную сеть

Итоговое мнение о крипто социальной сети MAIN

Получился годный движок, заточенный под все виды контента. Платформа работает быстро и не лагает. Все четко. Можно зарегистрироваться уже сейчас и начать выкладывать фотографии своего котика. Это камень в огород так и не стартанувшего Росграмма (русский аналог Инсты). Бонусом можно немножко заработать токенов, продать их и купить мороженное :)

Плюсы MAIN

  • Симпатичные дизайн и быстрая работа
  • Все виды контента (Фото, видео, текст, ссылки, статьи)
  • Внутренняя экономика с токенами
  • Отсутствие токсичных троллей, позитив, добро, розовые пони

Минусы MAIN

  • Не обнаружены


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