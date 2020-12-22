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Amazfit Bip S Lite

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Упрощенная версия популярной модели Amazfit Bip S, обзор на которую я делал ранее. Внешне практически одинаковые, но в Bip S Lite отсутствует GPS-модуль и стоимость составляет в полтора раза ниже топовой версии Bip S. Автономность, трансфлективный дисплей, функции мониторинга здоровья и прочие плюшки аналогичны старшей версии. Благодаря низкой стоимости и хорошим возможностям подойдут в качестве «первых» смарт-часов, дабы понять всю прелесть этих устройств.

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Цена $79.99

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Amazfit GTR 2

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Новинка, продажи стартовали в конце ноября. Умные часы сочетают в себе традиционный дизайн и современные функции отслеживания состояния здоровья и тренировок. Они выполнены в корпусе из нержавеющей стали или алюминиевого сплава и оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутым защитным 3D-стеклом Corning Gorilla. Данная модель является продолжением линейки Amazfit GTR и имеет ряд существенных отличий как в аппаратной, так и в программной начинке:

- наличие обновленного датчика пульса BioTracker 2, который позволяет непрерывно мониторить пульс, метрики PAI и отслеживать уровень кислорода в крови

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- улучшенный набор смарт-возможностей: встроенный музыкальный плеер с 3 ГБ памяти для хранения песен, поддержка тактильных уведомлений, огромное количество циферблатов и многое другое

- встроенный микрофон и динамик позволяют отвечать на звонки при условии подключения смартфона по Bluetooth. Также имеется голосовой помощник Alexa от Amazon, позволяющий установить напоминания, создать список покупок, да и просто управлять голосом. Не самая востребованная функция для российских пользователей, но все же

- увеличенная до 38 дней автономность. Первое поколение GTR обеспечивало до 24 дней работы без подзарядки при аналогичных условиях

Как видим, модель просто бомба. Это не просто обновленная модель с небольшими доработками, а кардинально переработанное устройство с гораздо бОльшим функционалом, выполненное в традиционном классическом исполнении. Смотрятся просто шикарно и отлично подойдут в качестве новогоднего подарка родным и близким.

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Цена $179.99

Honor Magic Watch 2

Данная модель является прямым конкурентом Amazfit GTR. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 316L и устойчив к различным механическим воздействиям. Они также выполнены в классическом стиле и подойдут любой аудитории. В качестве дисплея установлен AMOLED-экран диагональю 1.39" и разрешением 454x454, который отличается высокой четкостью даже при интенсивном освещении. Есть поддержка базовых умных функций. Автономность на среднем уровне, всего 14 дней без дополнительной подзарядки.

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Цена $114.99

Huawei Watch GT2

Еще одна модель, которая соперничает с лидерами рынка в лице Amazfit GTR 2 и Apple Watch Series 5. Как и в случае с Amazfit GTR, имеется две модели 42мм и 46мм. Обе выполнены в классическом стиле, в качестве экрана AMOLED-дисплей. Среди прочего GPS-модуль, датчики активностей, управление музыкой и звонки по Bluetooth. Автономность составляет до двух недель в режиме ожидания.

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Цена $145.99