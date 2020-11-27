10 наиболее популярных смарт-часов на распродаже Черной Пятницы
Amazfit Neo
Данная модель является новинкой, которая была выпущена несколько месяцев назад. Целевая аудитория - поклонники классического стиля. Придутся по вкусу владельцам некогда популярных советских электроник, китайских монтан, асахи и прочих, которые были очень популярны лет пятнадцать назад. Часы снабжены 1.2" монохромным ЖК-дисплем без сенсора, а для навигации используются 4 механические кнопки. Все как у старых моделей, только плюсом умные «фишки» для контроля за здоровьем. Автономность шикарная, до четырёх недель.
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Цена $35.99
Amazfit Bip
Хит прошлых лет. Интересный дизайн, базовый набор умных функций, трансфлективный цветной дисплей, который не выцветает на солнце и большая автономность. До выхода обновленной версии разлетались как горячие пирожки.
Цена $49
Amazfit Bip S
Данная модель является обновленным вариантом Amazfit Bip. Часы стали более технологичными, особенно заметно выросла автономность, которая уже составляет до 40 дней на одном заряде. Присутствует 1,28" трансфлективный цветной дисплей с разрешением 176 на 176 точек, защита IP68, всевозможные датчики пульса, GPS и Bluetooth 5.0.
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Цена $62.99
Amazfit GTR 42/47 мм
Не ошибусь, если назову ее самой массовой моделью. Часы получились очень удачными. Они представлены в классическом стиле и шикарно смотрятся на руке. Я и сам ношу GTR 47мм, очень нравятся. Присутствует AMOLED-дисплей, есть экономичный GPS-модуль, датчики пульса и много всего другого. Циферблатов огромное количество.
Цена $107.99
Цена с промокодом "AMAZ1200" $93.99
Amazfit GTS
Аналог популярной модели GTR, но в более стильном (современном) корпусе. Кому-то нравится классический стиль, кому-то более современный. Лично я предпочитаю классику. Но начинке практически аналогичны GTR.
Цена $109.99
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Honor Magic Watch 2
Достаточно свежая модель часов, которая может считаться прямым конкурентом Amazfit GTR. Часы выполнены из нержавеющей стали и могут похвастаться повышенной стойкостью к различным механическим воздействиям и выдерживают погружение на глубину до 50м. Есть поддержка 15 видов активности, но вот автономность всего 14 дней. Интересный аппарат со своими фишками.
Цена $104.99
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Huawei Watch GT2
Еще один конкурент Amazfit GTR. Также выполнены в классическом стиле. Присутствуют AMOLED-дисплей, GPS-модуль, многочисленные датчики активностей, хранение и управление музыкой, а также звонки по Bluetooth. Работают до двух недель в режиме ожидания, в то время как GTR около 3 недель.
Цена $145.99
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Amazfit T-Rex
Самый брутальный представитель смарт-часов от компании Amazfit. Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната и отличается механической стойкостью к ударам. Модель имеет 12 сертификатов о соответствии военным стандартам. Любителям активного отдыха, экстремалам, работникам силовых структур и просто любителям сугубо «мужской» атрибутики рекомендую.
Цена $119.99
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Amazfit Stratos 3
Данная модель отличается стильным дизайном и хорошей аппаратной начинкой. Они оснащены изогнутым по краям AMOLED-дисплеем с разрешением 320х320 точек, который плавно переходит в металлический корпус. Доступны в шести цветовых вариантах. Умные функции присутствуют в полном объеме, автономность до 14 дней.
Цена $180
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