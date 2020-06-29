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В начале этого года были анонсированы умные часы Amazfit Bip S, которые пришли на смену популярной модели Amazfit Bip. Новинка получила 1,28" трансфлективный цветной TFT-дисплей (176х176 точек), защиту степени IP68, датчик частоты сердечных сокращений BioTracker PPG, GPS и Bluetooth 5.0. К тому же новые часы могут похвастаться длительным временем работы (до 40 часов) и целым набором функций управления музыкой, фитнесом и отслеживания здоровья. Совсем недавно я их приобрел и постараюсь поделиться впечатлениями.

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Характеристики:

- Производитель – Huami

- Бренд – Amazfit

- Модель – Bip S

- Материал корпуса – поликарбонат

- Ремешок – силикон (110мм*20мм и 85мм*20мм)

- Дисплей – трансфлективный цветной TFT, диагональ 1,28" и разрешение 176×176

- Сенсорный экран – Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием

- Водонепроницаемость – IP68 (5 АТМ)

- Модули – BT5.0/BLE, GPS + GLONASS, датчик BioTracker PPG

- Аккумулятор – 200mah (Li-Ion)

- Автономность – до 40 суток

- Размеры – 42мм*35,3мм*11,4 мм

- Вес – 31г

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Упаковка:

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Умные часы Amazfit Bip S поставляются в презентабельной коробочке темного цвета:

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Внутри имеется еще одна коробочка, представляющая собой своеобразный защитный бокс и защищающая изделие при транспортировке:

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Сама комплектация следующая:

Помимо самих умных часов присутствуют док-станция для зарядки и инструкция. Несмотря на небогатую комплектацию, все доступно для работы «из коробки».





Внешний вид:





Часы Amazfit Bip S представляют собой самые что ни на есть наручные цифровые часы, но в отличие от последних, имеют ряд дополнительных функций, от чего и попадают в раздел умных (Smart Watch). Среди особенностей модели можно отметить трансфлективный цветной дисплей, встроенный высокоточный GPS-модуль Sony 28nm, наличие оптического датчика BioTracker™ PPG, геомагнитного датчика и датчика ускорения, легкий стильный корпус и хорошую автономность. Выглядят они следующим образом:

Стоит отметить, что эти часы являются продолжением популярной модели Amazfit Bip с некоторыми значительными улучшениями в техническом плане. Внешне они выглядят практически одинаково и беглым взглядом отличить их весьма непросто.

Что касается внешнего вида, то дизайн отличается от «традиционных» наручных часов и выполнен в «прямоугольном» стиле:

Лично я больше поклонник традиционных «круглых», но сенсорное управление удобнее именно на прямоугольных.

Корпус выполнен из поликарбоната и приятен на ощупь. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием и может похвастаться защитой от царапин. Справа имеется единственная кнопка управления, которая разблокирует дисплей, активирует подсветку или возвращает на главную страницу:

Конечно, отсутствие премиальных материалов (сплавы алюминия или титана) можно списать и на невысокую стоимость устройства, но с другой стороны устройство получилось весьма легким и выглядит также приятно.

Умные часы Amazfit Bip S доступны в 4 цветах:





Габариты:





Вес умных часов Amazfit Bip S составляет всего 31г:

Благодаря этому они практически не ощущаются на руке. Размеры составляют всего 42мм*35,3мм*11,4 мм, по традиции сравнение с тысячной банкнотой:

Благодаря небольшим габаритам они хорошо смотрятся как на взрослой, так и на детской руке:

Для ребенка, скажем так, на грани, а для подростка самое то:





Экран:





Главная особенность данной линейки часов – это наличие трансфлективного экрана диагональю 1,28 дюйма и разрешением 176×176 пикселей:

Несмотря на скромные характеристики, по сравнению с IPS и AMOLED экранами он имеет ряд приятных особенностей, а именно значительно меньшее энергопотребление, которое напрямую влияет на автономность и наличие полимерной плёнки, которая отражает и пропускает свет одновременно, позволяя прекрасно сохранять читабельность изображения даже при ярком освещении. Конечно, по количеству цветов и контрастности он проигрывает вышеобозначенным, но для компактной электроники это не столь критично. Стоит также отметить, что у предшественника в лице Amazfit Bip экран отображал всего 16 цветов, а у новинки Amazfit Bip S уже 64 цвета. Если сравнивать с фитнес-браслетами, то по качеству отображения информации он несколько лучше.

Экран прекрасно работает на улице, так как чем ярче солнечный свет, тем четче выглядит дисплей, что делает его идеальным для занятий спортом на открытом воздухе. При слабом освещении можно включить подсветку часов, чтобы полностью осветить экран.





Ремешок:





По умолчанию умные часы поставляются со стандартным силиконовым ремешком в цвет корпуса, за исключением варианта в красном цвете. Ширина ремешка составляет 20мм, на ощупь он мягкий и приятный, запаха нет:

Сами ремешки съемные и снабжены быстросъемными замками, поэтому для замены даже не потребуются инструменты и приспособления:

Я больше люблю металлические ремешки, поэтому планирую заменить. К тому же первое время приходилось немного приноравливаться, так как ремешок очень плохо скользит и зацепляется при застегивании. В остальном нареканий нет, застежка надежная:

Ремешок из нержавеющей стали и другие аксессуары можно посмотреть здесь и здесь





Питание и зарядка:





Умные часы Amazfit Bip S снабжены встроенным аккумулятором емкостью 200mah, что вкупе с трансфлективным экраном, высокоэффективным преобразователем и оптимизированным Bluetooth-модулем обеспечивает продолжительное время автономной работы. Именно этим и интересны эти часы, где присутствует все самое необходимое без излишеств, в отличие от тех же Apple Watch, которые нужно заряжать раз в день. При типичном сценарии использования заряда хватает на 15-20 дней, что просто не может не радовать:

Для заряда встроенного аккумулятора предназначена специальная док-станция:

В отличие от многих фитнес-браслетов, снимать ремешок или разбирать устройство не требуется. Заряжать можно от любого источника с USB-выходом (5V), ток заряда около 125mA:

Время полной зарядки колеблется в районе двух с половиной часов.





Встроенные модули:





Умные часы Amazfit Bip S снабжены несколькими модулями:

- высокоточный GPS-модуль Sony 28nm

- оптический датчик BioTracker™ PPG

- модуль связи Bluetooth 5.0

- геомагнитный датчик

- датчик ускорения

GPS-модуль Sony 28nm обеспечивает высокую скорость поиска спутников, точность позиционирования и низкое энергопотребление. Это позволяет более точно производить учет шагов и пройденного расстояния.

Оптический датчик BioTracker PPG разработанный компанией Huami Technology, является одним из серьезных преимуществ данной модели:

Эффективная область действия высокоточного датчика в 3 раза больше, чем у датчика предыдущего поколения, интенсивность светодиодов в 7 раз больше, а точность контроля сердцебиения повышена до 98%, и все это при использовании только одной пятой мощности в сравнении с предыдущим поколением продуктов. Датчик сердцебиения позволяет измерять и мониторить пульс без ущерба автономности. Для людей в возрасте или ведущих малоактивный образ жизни это просто находка. При измерениях ярко мигают два зеленых светодиода:

По точности могу сравнить только с фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band 4:

Модуль связи Bluetooth 5.0 позволяет более быстро сопрягаться с планшетом или смартфоном, передавая данные для синхронизации. Напомню, в предыдущей модели Amazfit Bip был установлен BT-модуль четвертой версии. Посредством Bluetooth-модуля происходит обновление прошивки и различных ресурсов (интерфейс, шрифты). Также присутствуют трехосевой геомагнитный датчик и датчик ускорения.





Управление и возможности:





Как уже упоминал ранее, для управления используется сенсорный экран и всего лишь одна механическая кнопка, которая разблокирует дисплей, активирует подсветку или возвращает на главную страницу. Перед использованием умных часов необходимо скачать приложение Amazfit от Huami на смартфон или планшет. Работают также и с MiFit. Не сопряженные ни с одним смартфоном часы отображают на экране QR-код, который и нужно будет отсканировать. Сопряжение простое, необходимо лишь включить Bluetooth-модуль на смартфоне и его видимость, а в конце подтвердить запрос на подключение на часах:

Как правило, сразу же прилетят несколько обновлений, поэтому на всякий случай проверьте, чтобы уровень заряда был более 15 процентов:

После того, как все обновилось, можно заняться настройкой циферблата и других параметров. В приложении есть настройки профиля и самих умных часов:

Настройки часов скрыты под разделом «Устройства»:

Там можно посмотреть версию прошивки, изменить параметры экрана, активность модулей, уведомления и прочее. Для смены циферблата потребуется доступ к сети:

В общем, настроек и различных профилей активности там много, есть где разгуляться.

Из полезных для меня возможностей отмечу следующие:

1) отображение времени – теперь не нужно лезть в барсетку за смартфоном дабы просто посмотреть время. Уже давно не хожу с наручными часами, поэтому буду привыкать

2) учет шагов и пройденного расстояния - очень полезная функция при малоподвижном образе жизни. Как минимум, хоть как-то позволяет контролировать и предупреждать повышенный холестерин, ожирение, диабет и прочие заболевания. Нормой считается около 5км в день или 10000 шагов

3) измерение и мониторинг пульса – функция полезна для тех, у кого тахикардия или для выявления аналогичных заболеваний на ранней стадии. Пульс в норме у взрослого человека 70-75 и после активности должен быстро приходить в норму. Если есть отклонения, то рекомендуется обратиться к врачу

4) получение уведомлений – очень удобно, когда смартфон в барсетке и его не слышно (например, в транспорте). При звонке идет небольшая вибрация или уведомление (в зависимости от настроек)

5) управление воспроизведением – актуально при использовании смартфона в качестве плеера, особенно если используются проводные наушники. Кинул смартфон в карман, а воспроизведением управляешь с часов

6) различные «напоминалки» - в некоторых случаях полезная фишка

7) водозащита – можно не снимать часы, например, когда идешь в душ. Заявлена водонепроницаемость до 50 метров, но скорее всего чистый маркетинг. По крайней мере, плавать в них можно свободно, а большего и не нужно

Есть и другие «плюшки», но лично мне они малоинтересны. В остальном аппарат огонь: выглядит интересно, функционал и автономность отличные, стоят недорого. Просятся на звание «народных»…





Заключение:

Умные часы Amazfit Bip S действительно получились очень удачными. Несмотря на то, что они по-прежнему ориентированы они на средний сегмент рынка, сделаны очень качественно и выглядят весьма интересно. Функционал, сбалансированность и время автономной работы данной новинки находятся на высоком уровне и опережают даже некоторые топовые модели. При всех нововведениях, стоимость осталась невысокой, что еще больше добавляет интерес к приобретению. Каких-либо минусов я не обнаружил, поэтому могу смело рекомендовать к покупке…





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