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NVMe SSD накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ - отличный кандидат для любой системы

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Скоростные NVMe-накопители уверенно заполняют не только топовый, но и средний сегмент рынка. И если еще пару лет о таких дисках на полтерабайта можно было только мечтать, то уже сейчас их можно приобрести по цене немного выше, чем продаются топовые SATA представители того же объема. Обозреваемый SSD накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ позиционируется производителем как один из самых доступных, но в то же время обеспечивающий высокий уровень производительности, поэтому он отлично подойдет в качестве системного диска или в качестве дополнительной памяти.

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Средняя розничная стоимость накопителя около 6200р

Характеристики:

  • - Производитель – Apacer
  • - Модель – AS2280P4
  • - Объем накопителя – 480ГБ
  • - Тип накопителя – SSD (твердотельный накопитель)
  • - Форм-фактор накопителя – M.2 NVMe (2280)
  • - Интерфейс – PCIe Gen3 x4 (до 3,94 ГБ/с)
  • - Скорость последовательного чтения/записи – до 3200/2000 МБ/с
  • - Контроллер – Phison PS5012-E12-27
  • - Размеры – 80мм*22мм*2,25мм


Упаковка:

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SSD накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ поставляется в небольшой фирменной коробочке с кратким указанием основных особенностей:

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Внутри присутствует очень прочный пластиковый бокс, защищающий накопитель от излома и других повреждений при транспортировке, поэтому можно смело заказывать через интернет-магазины.


Внешний вид:


Данная модель была анонсирована весной прошлого года и предназначена для установки в полноразмерные и компактные персональные компьютеры среднего/топового уровня, ноутбуки или mini-ITX системы. В качестве режима работы используется высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x4 (NVMe 1.3), благодаря которому накопитель обеспечивает скорости последовательного чтения/записи до 3200/2000 МБ/с. Несмотря на высокие скорости работы, накопитель практически не греется и обходится без радиатора:

Это позволяет устанавливать его в различные устройства с плотной компоновкой, такие как неттопы, ноутбуки или различные контейнеры (адаптеры). Монтаж элементов односторонний: 

Накопитель выполнен в формате M.2 NVMe (2280) и для подключения к мат. плате используется М-ключ (5 контактов):

В качестве элементов используются не самый новый, но уже проверенный временем двухъядерный восьмиканальный контроллер Phison PS5012-E12-27, имеющий интерфейс PCI Express 3.0 (4 линии, NVMe 1.3), поддерживающий алгоритм контроля ошибок RAID ECC, шифрование AES-256 и ряд фирменных технологий для улучшения надёжности хранения данных. В качестве буферной памяти установлен чип Nanya NT5CC128M16JR-EK (DDR3L, частота 1866 МГц), а в качестве постоянной флеш-памяти две плашки 64-слойной TLC 3D NAND Toshiba с маркировкой TCBBG55AIV:

Дополнительно отчет утилиты уважаемого камрада vlo (Вадима Очкина):


Установка в системе:


Как правило, накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ поставляется с неразмеченной областью, поэтому при загрузке ОС его нужно инициализировать и отформатировать:

После этого диск станет доступен системе и его можно использовать.

Краткие сведения о накопителе:

Как видно по скриншоту, накопитель «нулевый» со свежей прошивкой 12.3 и используется режим передачи PCIe Gen3 x4.


Тестирование:


Все тестирование производилось на следующем стенде:

  • - процессор AMD Ryzen 7 1700X
  • - материнская плата Colorful Battle Axe C.X370M-G DELUXE V14
  • - ОС Windows 10 x64

Накопитель установлен в слот M.2 на материнской плате, загрузка ОС осуществлялась с системного SATA-накопителя. Система весьма и весьма бюджетная, поэтому для достижения максимальных результатов не очень годится. Давно присматриваюсь на какую-нибудь брендовую «мамку» на чипсете x470, но отдавать за нее более 10к как-то религия и финансы не позволяют, поэтому гоняю на том, что имею.

Посмотрим, что покажут популярные синтетические бенчмарки. CrystalDiskMark 7.0.0, объем тестового файла 1ГБ и 32ГБ:

При прогоне на 32ГБ видно, как просела скорость последовательного чтения/записи, а это значит, что SLC-кеш здесь статический и менее 32ГБ по объему.

Бенчмарк AS SSD Benchmark, тест на 1ГБ и 10ГБ:

Скорости не проседают и находятся в пределах погрешности, SLC-кеш точно более 10ГБ.

Ну и последний синтетический тест в ATTO Disk Benchmark 4.01:

Показатели практически аналогичные.

Следом тест на последовательное чтение в AIDA64 на полный объем (размер блока 8МБ):

В среднем 2700МБ/с по всему объему. Чуть меньше заявленного, но ведь по большому счету это уже не синтетика, а реальные показатели, на которые и можно рассчитывать.

Тест диска на скорость последовательной записи и вычисление объема SLC-кеша (размер блока 8МБ):

Как и предполагалось, SLC-кеш статический и составляет примерно 24ГБ (около 5%). Скорость последовательной записи при этом составляет 2150МБ/с, а за пределами кеша варьируется от 1100МБ/с до 600МБ/с. Как по мне, достаточно хороший результат. К тому же скорость записи за пределами кеша даже немного выше топовых конкурентов.

Более наглядный тест в HD Tune 5.70, тестовый файл на 35ГБ:

Случайный доступ:

 


По этому параметру обозреваемый накопитель немного проигрывает популярным моделям (GAMMIX S11 Pro, WD Black NVMe), но не критично. Да и не стоит забывать, что производитель позиционирует данную модель именно как доступную с высокой производительностью.

Наглядная демонстрация последовательной скорости записи на примере копирования фильма объемом 21ГБ с RAM-диска:

Просадок скорости при копировании нет, так как объем фильма меньше SLC-кеша. Немного увеличим размер файла до 28ГБ (на этот раз из случайных данных) и повторно скопируем на накопитель:

Первые 24ГБ данных пишутся на высокой скорости, а потом скорость снижается до 650МБ/с, что мы и видели в тестах выше. При интенсивной нагрузке температура находится в комфортных пределах и заметьте, все это без какого-либо радиатора. Еще один кандидат для создания скоростных флешек или для установки в тесных миникорпусах неттопов или ноутбуков.


Заключение:


Накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ показывает достаточно высокую производительность и отлично подойдет как в качестве системного диска, так и в качестве расширения памяти. Из плюсов можно отметить проверенный временем бренд, высокие скорости работы, емкий статический SLC-кеш в 24ГБ, малый нагрев при работе и заманчивую стоимость. Заявленный ресурс указан как 918ТБ, но скорее всего, это ошибка, т.к. MTBF всего 1,5 млн. часов и соответствует примерно 240ТБ, но трехлетнюю гарантию никто не отменял. Каких-либо минусов я не обнаружил, поэтому могу рекомендовать к покупке…


Посмотреть информацию по накопителю можно здесь

Приобрести можно здесь или на площадке Aliexpress

Средняя розничная стоимость накопителя около 6200р

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