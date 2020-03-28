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Топ 10 интересных и полезных товаров для автомобиля на распродаже Aliexpress и купоны площадки

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RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
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Купоны площадки:

Распродажа в честь 10-летия Алиэкспресс в самом разгаре. Сейчас доступны купоны $7,5/$62,5 и $3,75/$25 на все товары. Брать здесь

Можно накидать в корзину несколько товаров до номинала купона и оплачивать только нужный. Купон распределится пропорционально.

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Видеорегистратор XIAOMI 70mai Pro:

Ссылка на товар

Цена от 52,99 долларов

Видеорегистратор Xiaomi 70mai Pro – мегапопулярная сбалансированная модель, получившая множество новых функций. Это продолжение модели 70 Mai Dash Cam с высококачественным сенсором SONY IMX335 с углом обзора 140°, разрешением видео 2592х1944 точек, встроенным аккумулятором 500mAh, GPS-модулем и прочими плюшками.

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Форсунки омывателя с подогревом:

Ссылка на товар

Цена 10,81 долларов

Недорогие, но очень полезные форсунки омывателя с подогревом. Не секрет, что омывающая жидкость состоит из воды, спирта, ПАВ, отдушек и красителей. В лютые морозы, при работе форсунок, на их выходе образовывается скопления жидкости. Спирт испаряется гораздо быстрее воды, а последняя замерзает. Чтобы такого не происходило, предназначены как раз такие форсунки. У продавца есть несколько различных моделей.


Автомобильный озонатор:

Ссылка на товар 

Цена 17,44 долларов

Очень мощный стерилизатор. Он разлагает кислород и "выбивает" из него озон, являющийся сильнейшим окислителем, который убивает все микробы и бактерии. В автомобиле пригодится тем, кто часто ездит с кондиционером и выключает его без дальнейшей "просушки". При таком сценарии по законам физики влага всегда конденсируется на самом холодном месте, коим и является испаритель. С пылью, грязью и другими нечистотами все начинает "расти" и выделять неприятный запах. Можно приобрести озонатор на 220 вольт и обрабатывать им квартиру, ванную и погрев от грибка и плесени.


Масляный насос:

Ссылка на товар 

Цена 16,86 долларов

Полезный масляный насос для "ленивых" автовладельцев, позволяющий заменить масло в двигателе без снятия защиты, да и без "ямы" как таковой. Масляный фильтр расположен, как правило, сбоку, поэтому с ним проблем нет. Подключается к клеммам аккумулятора. Можно выбрать модель на 12В или 24В. Более 4500 заказов!

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Антидождь aquapel:

Ссылка на товар 

Цена 16,86 долларов

Полезная жидкость, имеющая минимальную смачиваемость и повышающая удобство и безопасность вождения в ненастную погоду. Наносится на лобовое и заднее стекло. Капли дождя при этом стекают вниз и не задерживаются, а при езде их "сдувает" набегающим потоком к краям стекла. Такие профессиональные составы постоянно используют в авиации. Предложенный вариант, конечно, чуть похуже, но согласитесь, и цена мизерная.

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Сверхчеловек
18:29
Он еще глупый человек, либо подростковая личинка человека. Ему сложно даже поиск сделать в Steam.
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Каа
18:28
Как допилят мод, обязательно поиграю.
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Сверхчеловек
18:27
Про одну игру, я уже одному нос утер, иди поищи мой комментарий со списком игр. Я пока тебя внесу в свой список аутистов.
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Игорь Стратиенко
18:26
Шлем для этой игры на самом деле нафиг не нужен, нужно что-то типа MS Kinect чтобы можно было играть размахивая руками и ногами перед телевизором.
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Каа
18:25
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18:22
Поиграть в одну игру потратить 235 баксов? На хрен... Ваша логика имеет изъян.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
corsi
18:17
Поможет, но не сильно. Процентов 5-10 будет прирост относительно 1650 c GDDR5, если поставят GDDR6 12 Ггц.
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corsi
18:14
TU116 - аналогично, 1660 и 1660S - работают с GDDR5 и 6 соответственно. И это вполне обычная практика.
Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
Dj AntonioRU
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Только цена подписки интересно какая будет. Иначе большинство не уйдет с Prepar 3d и XP.
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