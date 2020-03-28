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Видеорегистратор XIAOMI 70mai Pro:

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Цена от 52,99 долларов

Видеорегистратор Xiaomi 70mai Pro – мегапопулярная сбалансированная модель, получившая множество новых функций. Это продолжение модели 70 Mai Dash Cam с высококачественным сенсором SONY IMX335 с углом обзора 140°, разрешением видео 2592х1944 точек, встроенным аккумулятором 500mAh, GPS-модулем и прочими плюшками.

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Форсунки омывателя с подогревом:

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Цена 10,81 долларов

Недорогие, но очень полезные форсунки омывателя с подогревом. Не секрет, что омывающая жидкость состоит из воды, спирта, ПАВ, отдушек и красителей. В лютые морозы, при работе форсунок, на их выходе образовывается скопления жидкости. Спирт испаряется гораздо быстрее воды, а последняя замерзает. Чтобы такого не происходило, предназначены как раз такие форсунки. У продавца есть несколько различных моделей.





Автомобильный озонатор:

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Цена 17,44 долларов

Очень мощный стерилизатор. Он разлагает кислород и "выбивает" из него озон, являющийся сильнейшим окислителем, который убивает все микробы и бактерии. В автомобиле пригодится тем, кто часто ездит с кондиционером и выключает его без дальнейшей "просушки". При таком сценарии по законам физики влага всегда конденсируется на самом холодном месте, коим и является испаритель. С пылью, грязью и другими нечистотами все начинает "расти" и выделять неприятный запах. Можно приобрести озонатор на 220 вольт и обрабатывать им квартиру, ванную и погрев от грибка и плесени.





Масляный насос:

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Цена 16,86 долларов

Полезный масляный насос для "ленивых" автовладельцев, позволяющий заменить масло в двигателе без снятия защиты, да и без "ямы" как таковой. Масляный фильтр расположен, как правило, сбоку, поэтому с ним проблем нет. Подключается к клеммам аккумулятора. Можно выбрать модель на 12В или 24В. Более 4500 заказов!

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Антидождь aquapel:

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Цена 16,86 долларов

Полезная жидкость, имеющая минимальную смачиваемость и повышающая удобство и безопасность вождения в ненастную погоду. Наносится на лобовое и заднее стекло. Капли дождя при этом стекают вниз и не задерживаются, а при езде их "сдувает" набегающим потоком к краям стекла. Такие профессиональные составы постоянно используют в авиации. Предложенный вариант, конечно, чуть похуже, но согласитесь, и цена мизерная.

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