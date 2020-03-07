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Промокоды:

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Видеорегистратор XIAOMI 70mai Pro:

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Цена 56,9 долларов

Один из самых покупаемых видеорегистраторов по площадке. Обладает хорошими характеристиками при умеренной стоимости. В качестве видеосенсора используется SONY IMX335, который является одним из лучших. Регистратор пишет видео с разрешением 2592х1944 точек, а угол обзора составляет 140 градусов. Особенно интересен вариант с GPS-модулем, с помощью которого можно настроить предупреждение при подъезде к стационарным радарам.





Автомобильный озонатор:

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Цена 14,19 долларов

Очень полезная штуковина как для автомобиля, так и для дома и дачи. Она "выбивает" из кислорода озон, который является сильнейшим окислителем и убивает всю органическую нечисть. В некоторых автосервисах предлагают такую услугу обработки салона. Позволяет избавиться от неприятных запахов, микробов и бактерий. особенно пригодится тем, кто часто ездит с кондиционером и выключает его "не по правилам". Если выбрать версию на 220 вольт можно обработать квартиру, ванную, овощную яму.





Декоративная самоклеящаяся пленка:

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Цена 1,94 доллара

дешевая, но очень полезная декоративная пленка под "карбон". Имеет клейкую основу и может выступать в качестве декоративной или защитной пленки. Этой пленкой оклеивают наиболее уязвимые места кузова или наиболее заметные детали салона. Можно применять и дома. У лота практически 20 тысяч заказов и положительные отзывы.





Набор щупов:

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Цена 3,25 доллара

Полезный аксессуар для автомобилистов с "руками", которые периодически сами что-то настраивают, доводят или ремонтируют. Обычно используются для проверки различных зазоров, но также подходят и для контрольной проверки измерительного инструмента: штангенциркули, микрометры, толщиномеры и другие. Отзывы положительные.





Антипробуксовочные траки:

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Цена 8,29 доллара

Весна в самом разгаре, а это значит, что во дворах и за городом чача. Самое время позаботиться об инструментах, которые помогут выехать застрявшей машине без каких-либо последствий для коробки передач, резины и рулевого. Особенно пригодятся водителям с автоматической коробкой передач, при которой выехать в раскачку нет никакой возможности. Я обычно вожу с собой пластиковый коврик, аккуратно порезанный на две части, но траки более удобные.



