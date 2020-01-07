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Зимняя распродажа будет проходить с 6 - 11 января 2020 г.

Основные купоны доступны в ЦЕНТРЕ КУПОНОВ

Уже сейчас работают следующие промокоды 8/60. дающие скидку $8 от $60:

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Промокоды лимитированы, до конца распродажи доживут не все, поэтому торопитесь...

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"Пробник" электронных компонентов LCR-T4:

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Цена 6,9 долларов

Компактный, но очень полезный измерительный прибор. Позволяет измерять емкость и сопротивления конденсаторов (ESR), индуктивность, сопротивления, параметры транзисторов и много чего еще. Питается от 9В кроны. Выполнен в виде DIY без корпуса, но легко встраивается. Также можно купить версию в корпусе, но чуть дороже.

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Мультиметр RICHMETERS RM102:

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Цена около 14 долларов

Один из лучших мультиметров в бюджетном диапазоне. Функционал огромный: измеряет постоянные и переменные напряжения, токи. Есть автодиапазон, TrueRMS, подсветка, прозвонка, проверка сопротивлений диодов, удержание показаний. Размеры очень компактные, что позволит носить его постоянно с собой в кармане.





Токовые клещи UNI-T UT210:

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Цена от 18 долларов

Самые оптимальные токовые клещи для радиолюбителя, поскольку имеют диапазон измерения малых постоянных токов и TrueRMS. В остальном функционал обычного мультиметра. Клещи очень компактные, габариты вас приятно удивят! На выбор есть несколько вариаций, отличающихся по точности. "Е" - самые точные, "А" - менее точные, но дешевые.





Бесконтактные пирометры серии GM:

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Цена от 8 долларов

Замечательный прибор, который позволить измерить температуру в нужной точке поверхности бесконтактным способом. Очень полезны при замерах температуры на токоведущих частях, находящихся под напряжением. У продавца имеется несколько моделей. максимальная температура не более 950 градусов (GM900). Имею самый бюджетный, очень полезный приборчик!

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Тепловизор Seek Thermal (три модели):





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Цена около 245 долларов

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Бесконтактные пирометры серии GM:

Одна из самых популярных моделей тепловизоров. Производится в США и отличаются хорошим качеством. Является наиболее сбалансированной моделью. Разрешение матрицы от 206*156 до 320*240 точек. Есть три модели с тремя различными разъемами, включая новомодный Type C.

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Цена от 14 долларов

Очень полезный приборчик для диагностики и проверки как кабелей и разъемов, так и источников питания с USB-выходом (адаптеры). Пользуюсь таким уже не первый год, лучше просто не найти. Есть более новые модели с триггерами для проверки режимов быстрой зарядки, но смысла переплачивать за них я не вижу.

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