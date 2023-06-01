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Обзор бюджетного смартфона Tecno Spark Go 2023: больше датчиков – больше возможностей

Под брендом Tecno продолжают выходить ультрабюджетные смартфоны линейки Spark – они немногим дороже некоторых кнопочных звонилок, при этом у них крупный экран и функциональная операционная система Android.
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Модель Spark Go 2023, несмотря на её низкую цену (около 7000 рублей на момент написания обзора), удалось оснастить NFC, различными датчиками и аккумулятором на 5000 мА*ч. Уже за это можно похвалить производителя, но давайте будем объективными, и рассмотрим не только достоинства, но и недостатки.

Характеристики

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  • Дисплей: IPS, 6.56", 1612x720 пикселей, 60 Гц;
  • Материалы корпуса: матовый пластик;
  • Операционная система: Android 12 с оболочкой HiOS 12.0;
  • Чипсет: MediaTek Helio A22;
  • Техпроцесс: 12 нм;
  • Графика: PowerVR GE8320;
  • Оперативная память: 3 или 4 ГБ LPDDR3;
  • Пользовательская память: 64 ГБ eMMC 5.1;
  • Поддержка карт памяти;
  • NFC;
  • Тыловая камера: 13 + 0.3 Мп;
  • Фронтальная камера: 5 Мп;
  • Bluetooth: версия 5.0 (кодеки SBC, AAC, LDAC);
  • Wi-Fi: 4 (n) + 5 (ac); 2.4 ГГц + 5 ГГц;
  • Навигация: GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС;
  • Разъём для зарядки: Type-C (USB 2.0) с поддержкой USB-OTG;
  • Ёмкость аккумулятора: 5000 мА*ч, зарядка 10 Вт;
  • Размеры: 163.86 x 75.51 x 8.9 мм;
  • Вес: 189.6 г.

Дизайн и комплектация

 

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Задняя сторона модели Spark Go 2023 визуально поделена на четыре геометрические фигуры – их удаётся разглядеть как на сером, так и на синем смартфоне, а именно такие варианты расцветок будут продаваться в России. Пластик, использующийся как на гранях, так и сзади, приятный на ощупь и не маркий. Поверхность материала на задней стороне слегка шероховатая, ну а качество сборки хорошее – ощущается смартфон весьма крепким, не продавливаясь и не скрипя при сжатиях.

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На передней стороне помимо дисплея нетрудно заметить каплевидный вырез для фронтальной камеры и разговорный динамик, но это не самое интересное. Правее динамика есть аппаратные датчики освещённости и приближения, и ещё фронтальная вспышка, умеющая работать как фонарик отдельно или вместе с задними диодами (функция под названием 360° свет). 

Если у конкурентов подобное почти не встречается, то для Tecno это нормально – жаль лишь, что как полноценный индикатор событий фронтальная вспышка не работает, загораясь только во время зарядки смартфона или мигая при входящих вызовах в Whatsapp, если активирована такая настройка.

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Расположение различных элементов на корпусе привычное – кнопка питания и качелька регулировки громкости находятся на правой грани, лоток для карточек – на левой, а на нижнем торце есть разъём Type-C с поддержкой USB-OTG, микрофон, основной динамик и разъём 3.5 мм.

В лотке свободно умещаются одновременно две SIM-карты формата nano и карта памяти microSD – выбирать не придётся.

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Сканер отпечатков отдельный – он сзади, рядом с камерами. Это не должно вас удивить, если вы знакомы с особенностями современных ультрабюджетных моделей, ну а работает он вполне нормально, как и разблокировка по лицу. Палец при разблокировке девайса может попасть на нижнюю камеру, что вовсе не страшно – это дополнительный модель, про который мы позже ещё поговорим.

Задний блок с камерами, сканером и симпатично оформленной двойной вспышкой почти не выпирает, хотя вокруг двух модулей есть небольшой выступающий ободок, надо полагать, сделанный для защиты от царапин.

Комплектация вполне достойная – помимо блока питания мощностью 10 Вт в коробке вы ещё найдёте прозрачный чехол, скрепку, документацию и кабель с современным разъёмом Type-C. Из особенностей – защитную плёнку, также идущую в комплекте, нужно будет наклеивать самостоятельно, что стало некой фишкой смартфонов Tecno. С учётом хорошего олеофобного покрытия на экране клеить плёнку, как я думаю, захочет не каждый.

 

Дисплей


Tecno Spark Go 2023 обладает сравнительно крупным экраном диагональю 6.56". Вот разрешение не самое высокое – 1612x720 пикселей, как и частота обновления – это базовые 60 Гц. Максимальное количество одновременных касаний равно 5, и в целом экран обладает хорошей отзывчивостью.

По неплохим углам обзора и структуре субпикселей убеждается, что использовалась IPS-матрица, а не более бюджетная TN.

Максимальная яркость при полностью белом экране составила 444 кд/м², однако при частичном выводе белого цвета показатель снижается до 352 кд/м², а этот вариант гораздо ближе к реальному использованию. С учётом хороших антибликовых свойств это ещё приемлемо для использования экрана смартфона на улице, но нужно будет обязательно выставлять яркость на максимум. Минимальная яркость более чем комфортная – 3.6 кд/м². Контрастность так и вовсе высокая для IPS – 1565:1.

Цветовой охват экрана очень похож на охват пространства sRGB. Как и охват, цветовая температура в смартфоне не настраивается, а изначально она завышена – примерно 8500K вместо оптимальных 6500K. В данном случае это позволило заметно увеличить яркость подсветки.

Можно воспользоваться режимом защиты зрения, однако даже на минимальных настройках наблюдаем обратную картину – значение снижается до 5400K.

Модуляции подсветки и уж тем более видимого мерцания экрана не возникает на любом уровне яркости. Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 26.4 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 40 мс.


Железо, операционная система и софт


Смартфон Tecno Spark Go 2023 работает на 4-ядерном MediaTek Helio A22 – бюджетном чипсете, впервые появившемся в мобильной технике в 2018 году. Применяются ядра Cortex-A53, и в целом предназначен чипсет для несложных задач – среди них звонки, СМС, навигация, просмотр видео (с некоторыми оговорками), мессенджеры и лёгкий веб-сёрфинг. Всё-таки он не всегда набирает даже 100 000 баллов в Antutu, и нужно признать, что при стоимости смартфона есть конкуренты с более шустрыми 8-ядерными однокристальными системами. Оперативной памяти, в зависимости от версии модели, 3 либо 4 ГБ, судя по всему, стандарта LPDDR3, а пользовательской памяти – 64 ГБ eMMC 5.1. Оперативку удаётся расширить ещё на 3 ГБ как раз за счёт более медленной ПЗУ. На карту памяти, работающую только как съёмный носитель, нельзя устанавливать софт – частое в последнее время ограничение от Google и производителей.

Из плюсов чипсета – он не склонен к троттлингу и почти не нагревается как в играх, так и в синтетических тестах.

Девайс должен сгодиться для лёгких игр, а вот, к примеру, в Real Racing 3 среднее количество FPS составит 17, да и в PUBG нужно выставлять минимальную графику с низким количеством кадров. Тестирование проводилось софтом Gamebench.

В качестве операционной системы используется Android 12, а нам в первую очередь будет интересна оболочка HiOS 12.0 со своим уникальным цветастым оформлением и местами необычным набором функций. Многое мы будем рассматривать по ходу обзора, но прямо сейчас нельзя не упомянуть дополнительный набор жестов управления, боковую панель быстрого доступа, функцию клонирования приложений, игровой и детский режимы и онлайн-переводчик текста и разговоров. Из недостатков ОС – появляющиеся рекомендации после установки различного софта, и, скажем так, неспешность из-за чипсета. После первого включения смартфона и подключения к интернету будет установлено большое количество российского софта – в случае необходимости всё можно будет удалить.

Что действительно отличает Tecno Spark Go 2023 от конкурентов, так это хороший набор датчиков, непривычный для ультрабюджетных решений. К вашим услугам не только физические датчики освещённости и приближения, но ещё акселерометр, магнитометр, шагомер и даже гироскоп. Впрочем, гироскоп не всегда правильно реагирует на перемещения смартфона, поэтому есть немалые сомнения, что это аппаратный вариант, хотя программные аналоги в смартфонах обычно работают ещё хуже. Ещё один момент – просмотр 360-градусных видео на Youtube даётся аппарату с трудом, и тут скорее снова не хватает производительности.

Связь

 

Со всем, что так или иначе касается связи, обошлось без ограничений и урезаний со стороны производителя. Здесь мы видим поддержку LTE, а также двухдиапазонный Wi-Fi (ac) и модуль NFC. Разве что Bluetooth не поддерживает кодеки aptX и aptX HD, что обычное дело для Tecno. Телефонные звонки могут быть записаны по линии вручную или автоматом, как и есть и ручная запись звонков в Whatsapp. Более того, в упомянутом мессенджере за счёт тесной интеграции доступна смена голоса и чтение сообщений без отправки уведомлений.

GPS в свою очередь однодиапазонный, что пока самый распространённый вариант в целом. Девайс уверенно определяет местоположение в населённых пунктах Московской области (около 50 спутников в поле зрения и высокая точность), да и за счёт поддержки электронного компаса вы быстро узнаете направление движения.

Для работы FM-радио нужно подключить проводные наушники. Удаётся вывести звук на динамик и записывать эфир – только RDS не поддерживается, поэтому не выводится текстовая информация о радиостанциях.

Камеры

 

Задний блок Tecno Spark Go 2023 состоит из двух камер – одна из них заявлена как вспомогательная, правда трудно понять, как именно она помогает при съёмке, да и её разрешение в различных источниках отличается. У основной камеры разрешение 13 Мп и светосила f/1.8 – годящийся для хорошего освещения вариант, на который при этом не стоит делать ночные снимки без вспышки. Камера может автоматически включать HDR, распознавать сцены и делать панорамы, да и набор анимированных стикеров выглядит весьма забавно. Есть 4-кратное цифровое увеличение. Режима с пользовательскими настройками нет, а ночной режим условный, без возможности перейти в него вручную.

По записи видео всё тоже на базовом уровне – максимум FullHD с 30 FPS, как на заднюю, так и на переднюю камеру. Нет стабилизации, но работает автофокусировка на основном модуле.

Фронтальная камера, пусть и с поддержкой HDR и портретного режима, больше рассчитана на видеосвязь, на что указывает разрешение 5 Мп и светосила f/2.4. Хотя снимки вполне приятные для такого разрешения, да и фронтальная вспышка очень выручает в темноте.

 

Время работы и зарядки

 

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч обеспечивает комфортную автономность – во многом это достигается за счёт чипсета, ведь даже у низкой производительности есть свои плюсы. За день разрядить аппарат можно, как и, наверное, любой смартфон, но обычно полного заряда хватает на пару дней, а то и больше, в зависимости от сценариев использования. Результаты тестов с одной работающей SIM-картой и включенным Wi-Fi доступны ниже.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Баланс/Средняя)
10 часов
2 4 часа в режиме ожидания
4% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
16 часов 10 минут
PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0)
11 часов 49 минут


Полностью зарядить смартфон можно примерно за 3 часа 30 минут – всё-таки мощность зарядки ограничивается 10 Вт. За час герой обзора зарядился на 38%.

Итоги


На первый взгляд Tecno Spark Go 2023 выглядит просто устаревшим, если обратить внимание на используемый в нём 4-ядерный чипсет. Только потом выясняется, что производитель сделал ставку на кое-что другое – смартфон обладает нетипично большим для ультрабюджетного решения набором датчиков (хотя гироскоп похож на программный), а ещё у него есть NFC, двухдиапазонный Wi-Fi и современный разъём Type-C, которого не было в прошлогоднем Spark Go 2022. В целом Tecno удалось сделать выделяющийся среди конкурентов аппарат, ну а если вам больше важна производительность, то у китайского бренда есть масса других решений вроде Tecno Spark 8C, с меньшим количеством датчиков, да и о многочисленных конкурентах не стоит забывать. Ещё из полезного и необычного в девайсе выделяются фронтальная вспышка, автозапись телефонных разговоров и запись звонков в мессенджере Whatsapp.

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