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Обзор электронной книги ONYX BOOX Volta 4 – современное железо, чехол в комплекте и яркая подсветка

С момента анонса ONYX BOOX Volta 3 2022 прошло немного времени, при этом вышедшая уже в конце 2022 года Volta 4 кардинально отличается от предшественницы.
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 Теперь за аналогичную стоимость нам предлагают новую операционную систему, а ещё современное железо и разъёмы. Остальные отличия будем искать в обзоре, тем более что есть и другие существенные улучшения.

Характеристики

  • Экран: E-Ink Carta диагональю 6", 1024x758, 16 оттенков серого, сенсорный, ёмкостный, мультитач, подсветка MOON Light 2 без мерцания, SNOW Field
  • Wi-Fi: 2.4 + 5 ГГц (ac)
  • Операционная система: Android 11
  • Железо: Qualcomm QCS2290 с графикой Adreno 702
  • Память: RAM 2 ГБ, ROM 16 ГБ, Micro-SD
  • Аккумулятор: Li-Pol, 3000 мА·ч
  • Bluetooth 5.0
  • Разъём: Type-C 2.0
  • Размеры: 156 x 112.5 x 8.8 мм
  • Вес: 154 г (с чехлом 252 г)

Дизайн и комплектация

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Внешне Volta 4 является копией некоторых других книг от ONYX BOOX, и думается, что мы увидим ещё немало похожих моделей. Ничего плохого в этом нет – изобретать что-то новое особой нужды нет, и только по поводу софт-тач пластика можно поспорить, ведь материал при всём своём удобстве со временем изнашивается.

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На передней стороне наблюдаем углублённый с целью защиты дисплей и широкие рамки, за которые будет удобно держаться в первую очередь при горизонтальном расположении устройства. При вертикальной ориентации хват более надёжным ощущается с надетым чехлом – всё-таки по бокам я предпочёл бы более толстые рамки (они примерно 1.1 см). Механическая кнопка под экраном включает/отключает подсветку экрана при зажатии или совершает действие «Назад» при одиночном нажатии.

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На нижнем торце есть как современный разъём USB-C, так и слот для карточек памяти microSD. Удобная зарядка и хранение огромного количества файлов – вот какие преимущества они дают. Кнопка питания с индикатором расположилась на верхней грани, а контакты для подключения умной обложки – на задней стороне.

Сделанный из пластика и приятной на ощупь эко-кожи чехол изначально идёт в комплекте и даёт хорошую защиту для ONYX BOOX Volta 4.

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Хотя экран ридера углублён в корпус, он всё равно остаётся хрупким и может повредиться при переноске, чего как раз не должно произойти с надетым чехлом. На нём есть магнитная застёжка и дополнительные кнопки для перелистывания страниц с теоретической возможностью изменения совершаемых при нажатии действий. Правда на практике у меня это не работало – попытка изменить назначение кнопок на чехле или под экраном ни к чему не приводила, что в дальнейшем может быть исправлено производителем.

При закрытии чехла электронная книга способна автоматически переходить в режим сна – здесь помогает встроенный датчик Холла.

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Ридер продаётся в премиальной упаковке с магнитным фиксатором – помимо модели Volta 4 и чехла внутри белой коробки есть кабель Type-C и документация. Адаптер питания здесь особо не нужен – быстрая зарядка устройством не поддерживается.

Дисплей

 

ONYX BOOX Volta 4 имеет распространённый среди электронных книг дисплей с диагональю 6 дюймов – на первый взгляд немного, но за счёт соотношения сторон 4:3 получаем гораздо большую площадь, чем на смартфонах. Тип экрана – E-Ink Carta с не самым высоким разрешением 1024x758 пикселей, но и тут в реальности даже большие шрифты выглядят нормально, при условии, что вы используете Обычный режим работы – он самый медленный в плане прорисовки, зато даёт наилучшее качество, что оптимально для неспешного пролистывания страниц. Некоторые приложения поддерживают функцию SNOW Field для улучшенной прорисовки с меньшим количеством артефактов.

Наименьшее время отклика достигается в X режим – это даже позволит просматривать видео, однако на хорошее качество уже рассчитывать не стоит.

Экран не слепнет как в помещениях, так и на улице в солнечный день – в этом одно из основных преимуществ технологии E-Ink.

 

При недостаточном освещении выручает подсветка MOON Light 2 – она действительно не мерцает, как и заявляет производитель, а ещё даёт тонкую настройку яркости и цветовой температуры для комфортного чтения при любых условиях. Удивила максимальная яркость подсветки в 478 кд/м² (218 кд/м² диоды с тёплой и 260 кд/м² диоды с холодной подсветкой) – у меня было много книг от ONYX BOOX, но во всех них показатель не доходил и до 300 кд/м², поэтому запас просто огромный. Минимальная яркость тоже отличная – 1.2 кд/м².

Поддерживается управление жестами за счёт мультитача с двумя одновременными касаниями, как и сама операционная система имеет стандартные для Android жесты. Быстрый доступ к настройкам яркости, звука, интенсивности тёмного цвета и к множеству других параметров осуществляется через верхнюю шторку. Часто выручает дополнительная наэкранная кнопка для обновления страницы, создания скриншотов и осуществления других возможностей. Все эти функции можно заменить на другие через настройки. Поворот экрана делается вручную через верхнюю шторку – акселерометр в модели отсутствует.

Железо и операционная система

 

Работает ONYX BOOX Volta 4 на чипсете Qualcomm QCS2290, начавшим применяться в электронных книгах производителя недавно, с 2022 года. У этого решения есть 4 ядра Cortex A53, работающие на частоте 2000 МГц, и графика Adreno 702. В смартфонах сейчас подобного не встретить, разве что нечто похожее применяется в ультрабюджетках, однако для некоторых устройств производительности такой однокристальной системы будет вполне достаточно, особенно если дисплей неспешный. Включение ридера с учётом загрузки главной страницы занимает более 35 секунд (если вы ранее уже читали книги) – если это для вас слишком долго, то есть режим сна с почти моментальным переходом к работе, но и более быстрой разрядкой. Общее количество пользовательской памяти – 16 ГБ с изначально доступными 7.2 ГБ стандарта eMMC 5.1, которых вам вполне может хватить и для книг, и для софта. Дополнительно подключается карта памяти microSD или даже USB-накопить за счёт поддержки USB OTG. Оперативной памяти – 2 ГБ.

Стандартный набор приложений пригодится для просмотра изображений и текста, позволяя также просматривать сайты через браузер (со скачиванием файлов возникают проблемы, поэтому лучше подойдут сторонние варианты), воспользоваться калькулятором, различными словарями и часами с таймером, секундомером и будильником. Для работы последнего лучше подключить колонку, чтобы услышать звук. Приложения Диктофон и Плеер будут работать при подключенной гарнитуре. Есть неплохой магазин от производителя для быстрого скачивания пускай и ограниченного, но весьма полезного набора софтинок.

Активация магазина Google Play происходит через дополнительное меню – данная процедура не такая сложная, как это может показаться на первый взгляд, и довольно быстрая. После активации вы получаете полноценный магазин от Google с возможностью обновления приложений и скачивания ранее приобретённых вариантов (с этим в России могут быть проблемы из-за санкций).

Загружать файлы в память ридера можно через ПК или браузер, а ещё с фирменным методом от ONYX BOOX под названием BooxDrop – передача происходит по Wi-Fi между находящимися в одной сети устройствами, либо через бесплатное облачное хранилище объёмом 5 ГБ. Во втором случае потребуется регистрация или вход в аккаунт.

Читать книги более чем удобно стандартным софтом – прежде всего это AlReaderX Pro с огромным разнообразием настроек и поддерживаемых текстовых файлов. Едва ли где-то ещё есть подобная, для многих пользователей даже избыточная кастомизация – настраивайте по своему усмотрению шрифт, отступы, межстрочные интервалы, и пользуйтесь автопрокруткой, ночной темой, жестами для регулировки подсветки и массой других возможностей. Без проблем читаются форматы FB3, FB2.zip и прочие распространённые и не очень варианты.

Не годится AlReaderX Pro разве что для просмотра изображений и открытия файлов PDF и DjVu, по сути, тоже не являющихся текстом. Для таких форматов установлено приложение Neo Reader 3.0, тоже с неплохим набором настроек, среди которых распознание текста на страницах, пускай это работает с ограничениями – не более 10 страниц в день. В дальнейшем информацию о словах удаётся быстро узнать в Википедии, посмотреть значение и перевод в словаре или добавить к ним аннотации. Часть форматов поддерживается всеми приложениями-читалками – в этом случае операционная система даёт пользователю выбрать подходящий для открытия книги вариант из стандартного и стороннего софта.

Для подключения к интернету предусмотрен Wi-Fi, причём это двухдиапазонный модуль с более чем достаточной для электронной книги скоростью соединения. У Bluetooth 5.0 не удалось выяснить поддерживаемые кодеки – ранее для этого в книгах ONYX BOOX можно было через сторонний софт открыть меню разработчика, а сейчас этот способ у меня не сработал. Однако в настройках появляется пункт «HD аудио» если наушники поддерживают кодеки aptX и aptX HD.


Время работы и зарядки

 

Для тестирования автономности использовался предустановленный софт Neo Reader 3.0, позволяющий автоматически перелистывать страницы каждые 20 секунд, как в нашем случае, или через любой другой интервал. При работе на максимальной яркости ридер разрядился за 13 часов 50 минут. Это примерно на 2.5 часа меньше, чем, к примеру, результат аналогичного теста на ONYX BOOX Livingstone 2022, но у героя обзора и подсветка более чем на 200 кд/м² ярче, хотя и разрешение экрана ниже.

Примерно на 50% яркости ридер продержался уже 51 час 39 минут (9297 перелистываний) – теперь уже более чем на 3 часа больше ONYX Boox Livingstone 2022 с аналогичным по ёмкости аккумулятором на 3000 мА·ч, но с более старыми железом и версией Android. В целом у нового чипсета куда лучшая энергоэффективность, но включать Wi-Fi и Bluetooth без необходимости по-прежнему не следует – они так и остаются основными потребителями заряда.

Полностью зарядить Volta 4 удалось за 2 часа 55 минут (29% за 30 минут), для чего использовался адаптер питания мощностью 10 Вт. Этого варианта будет более чем достаточно – максимальная мощность зарядки не превышает 7 Вт.

Итоги

 

ONYX BOOX Volta 4 показывает, что недорогие электронные книги могут быть очень даже современными и функциональными устройствами, конечно, с учётом особенностей пока ещё медлительного, но наиболее комфортного для зрения экрана E-Ink. По сравнению с Volta 3 2022 года мы видим множество улучшений – сравнительно свежую версию Android, новое железо от Qualcomm и двухдиапазонный Wi-Fi. Ценник при этом почти не вырос.

Разрешение дисплея могло быть и выше, хотя на удобстве чтения это заметно не сказывается. Зато значительно увеличилась яркость подсветки MOON Light 2 – здесь, наверное, даже можно говорить об избыточном максимальном значении. Из реальных неудобств – пока не получается переназначить механические кнопки управления (на прошивке от 12.2022).


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