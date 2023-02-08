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Характеристики

Дизайн и комплектация

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Digma EVE 15 C423 – вовсе не громоздкое игровое решение, а вариант, который удобно взять с собой, не особо жертвуя размерами дисплея. Ноутбук весит 1680 граммов, имея максимальную толщину примерно 2.1 см, если не учитывать резиновые вставки снизу. Корпус пластиковый, но это приятный и практичный материал серебристого цвета, оформленный под металл.

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На правом торце есть разъём USB-A – единственный подобный вариант в ноутбуке, во многом из-за сужения граней. К сожалению, его версия 2.0. Рядом с разъёмом есть мини-джек для проводных наушников и ещё зелёный индикатор состояния.

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На левой грани присутствуют стандартный HDMI, USB-C, разъём питания и слот для карточек microSD. По ещё одному индикатору можно понять, что ноутбук заряжается или полностью заряжен. Разъём USB-С версии 3.0 предназначен исключительно для периферии, наушников и т.п., без дополнительных возможностей вроде зарядки и подключения монитора. В последнем случае как раз пригодится HDMI.

Отверстия на нижней стороне способствуют охлаждению ноутбука, а в нашем случае применяется активный вариант, когда при определённых нагрузках отчётливо слышна работа кулера. Выпирающие резиновые ножки уменьшат скольжение и не дадут вентиляционным отверстиям полностью закрыться – накладки можно снять, но в этом нет смысла даже при разборке, поскольку все винтики, что называется, на виду.

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Верхняя часть с экраном открывается примерно на 150 градусов – конструкция позволяет это сделать буквально одним пальцем, при условии, если держаться за центральную часть верхней рамки дисплея. Тогда ноутбук при открытии будет весьма устойчив на ровной поверхности.

Камера над экраном имеет разрешение 2 Мп и может использоваться для видеосвязи – здесь главное, что местоположение модуля удобное. Индикатор позволит узнать что камера активна, а наличие нескольких дополнительных точек может указывать на использование двух микрофонов.

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Клавиатура в какой-то степени близка к классическим вариантам – 100 клавиш находятся на расстоянии не многим превышающем 0.1 см друг от друга, что касается и цифрового блока справа, никак не отделённого от клавиш управления курсором. Это может быть неудобно, но, с другой стороны, как иначе разместить большое количество удобных по размеру элементов управления? Чуть выше в правой части сделана кнопка питания, слегка углублённая, чтобы уменьшить вероятность случайного нажатия. Подсветки клавиатуры нет – единственный диодик встроен в кнопку CapsLock. Печатать длинные тексты на клавиатуре вполне реально – для слепого набора есть пара стандартных насечек, а сами клавиши имеют небольшой ход.

Через функциональные клавиши работает быстрая регулировка яркости подсветки экрана и громкости динамиков, а также осуществляется погружение в сон и открывается меню "Проецирование".

В тачпаде размером 12.8 x 7.6 см, поддерживающим жесты двумя пальцами, скрыты 2 механические кнопки.

Над клавиатурой есть два динамика – отверстия для них заметны среди интересных декоративных узоров, образующих треугольники и ромбики.

Для замены SSD M.2 SATA достаточно воспользоваться небольшим окошком, открутив два винтика на задней стороне ноутбука.

Разборка даёт понять, что смена SSD – это единственная возможность апгрейда. Оперативная память распаяна на плате, а ещё виден вентилятор, который и создаёт шум при нагрузках, тогда как если просто находиться на рабочем столе, то слышно что-то вроде слабого треска.

В комплекте с ноутбуком идёт блок питания мощностью 65 Вт с отсоединяемым кабелем, а ещё небольшая инструкция, гарантийный талон и небольшие подарки в виде подписки VK combo и 64 ГБ в облаке Mail.ru на 90 дней. Общая длина блока питания и кабеля – 2.9 метра.

Дисплей

В ноутбуке задействована матрица IPS с диагональю 15.6", на которой разрешение 1920x1080 точек смотрится вполне комфортно, и можно наблюдать хорошие углы обзора без ощутимых искажений цвета при отклонении взгляда. Частота обновления – базовые 60 Гц при любом разрешении.

Максимальная яркость белого цвета – чуть более 260 кд/м² в центре, и с учётом того, что у экрана матовое покрытие, пользоваться ноутбуком в помещении, а в некоторых случаях и на улице будет комфортно за счёт слабых бликов. Минимальная яркость белого – 12.5 кд/м². При любой настройке не возникает даже незначительного мерцания, поэтому с экраном ноутбука можно долго и комфортно работать. Контрастность меняется с 1381:1 до 1282:1 – здесь чем выше яркость, тем лучше показатель. Для IPS-матриц это скорее хорошее значение.

Для работы с графикой дисплей ноутбука не слишком подходит из-за узкого цветового охвата – только 59.1% покрытия sRGB. Но речь, конечно, в большей степени о профессиональном использовании. Цветовая температура – около 7100K, что не даёт заметных паразитных оттенков на сером цвете. Среднее отклонение по шкале Color Checker составило 5.15, что выше нормы, но вполне приемлемо для обычного пользователя.

Время отклика при переходе с чёрного на белый цвет и обратно – 22 мс. Время отклика при переходе с 50% серого на 80% серого и обратно – 34.4 мс.





Железо и операционная система

Хотя в руководстве пользователя указано, что Digma EVE 15 C423 NR5158CXU01 работает на Ubuntu, но на деле я получил устройство с активированной Windows 11 Pro 64-bit на борту. Также именно Windows указывается в описании товара на сайте производителя и в магазинах. В целом операционка вполне обычная, за исключением пары-тройки предустановленных софтинок от Mail.ru – я бы предпочёл получить чистую ОС, но никаких проблем с удалением всего ненужного не возникает.

Мобильный 4-ядерный AMD Ryzen 5 3500U (2.1 ГГц или 3.7 ГГц в режиме Turbo) и встроенная графика Radeon RX Vega 8 позволяют вполне комфортно проходить многие игры, выпущенные примерно до 2016 года. Это касается не всех проектов – к примеру в Hitman даже при небольшом снижении разрешения будут просадки до 18 FPS, но запустить с целью ознакомления удаётся в том числе современные игры. В этом плане встроенная графика AMD проявляет себя куда лучше аналогов от Intel.

Тестирование в CrystalDiskMark показывает стандартные скорости для SSD M.2 с интерфейсом SATA (NVMe не поддерживается). Объём SSD в моей версии ноутбука составляет 256 ГБ – этого не всем будет достаточно, поэтому есть вариант с покупкой более ёмкого накопителя или же версии Digma EVE 15 C423 с 512 ГБ SSD.

Результаты других синтетических тестов представлены на скриншотах ниже. Оперативная память DDR4 в версии ноутбука с 8 ГБ, и наверняка с 16 ГБ, работает в двухканальном режиме.

Основной нагрев корпуса приходится на левую сторону устройства – в том месте, где находится процессор. Ничего серьёзного, но в играх тепло явно ощущается. Мониторинг показывает, что возможен нагрев процессора примерно до 70 градусов при комнатной температуре 25°C, и это вполне допустимо.

Коммуникационные возможности – двухдиапазонный Wi-Fi (ac) для обеспечения комфортной скорости интернет-соединения и Bluetooth 5.0.

Время работы и зарядки

На полную зарядку выключенного ноутбука понадобилось 2 часа 45 минут – максимальная мощность зарядки составила около 30 Вт в сети 240 В. Комплектного блока питания хватает с огромным запасом и при зарядке работающего устройства.

Результаты времени работы стандартные для аналогичных по железу ноутбуков с аккумулятором ёмкостью 45.6 Вт·ч или около того. Для игр и при работе с требовательным софтом лучше держать ноутбук подключенным к адаптеру питания, но это ожидаемо, зато можно довольно долго работать с текстом или же полного заряда хватит на просмотр одного или нескольких фильмов, в зависимости от яркости подсветки, длительности видео и прочих факторов.

Видео в Youtube (браузер Edge, 50% яркость, 50% звук в наушниках) 4 часа 42 минуты Рабочий стол (яркость подсветки 100%) 6 часов 5 минут Игра Genshin Impact (разрешение FullHD, минимальная графика, 60 FPS, 50% яркость подсветки, 50% звук в наушниках) 1 час 27 минут

Итоги

Digma EVE 15 C423 будет хорошим вариантом для не слишком ресурсоёмких задач – тут помогает и клавиатура с большим количеством клавиш, и крупный тачпад, и комфортный по углам обзора IPS-дисплей с матовым покрытием. Более того, встроенная графика AMD позволяет использовать ноутбук и для развлечений, хотя и с различными оговорками, что вполне ожидаемо от компактного варианта. Понравилось качество сборки корпуса, несмотря на использование только пластика.

В остальном всё или почти всё минималистично, со своими положительными и отрицательными сторонами. Порт USB-C не может задействовать весь свой функционал и не годится для зарядки, а ещё может не устроить отсутствие подсветки клавиатуры.



