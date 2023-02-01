За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Характеристики

Дизайн и комплектация

реклама

Корпус ридера Digma K1 сделан из приятного матового пластика – здесь единственный недостаток в том, что материал скрипит при сильных сдавливаниях. Для удобства хвата ридер наделён большими рамками на передней стороне. Это скорее плюс, поскольку в случае с электронными книгами, за редким исключением, нет задачи сделать устройство максимально компактным – на первом месте здесь удобство чтения.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Именно для удобства по бокам экрана присутствуют механические сдвоенные кнопки, отвечающие за действия «Вперёд» и «Назад». Действия кнопок дублируются, а значит перелистывать страницы и осуществлять навигацию по меню операционной системы можно удерживая ридер в любой руке. Основной же ряд кнопок сделан под экраном – здесь центральный пятипозиционный блок для навигации, а также 4 кнопки для обновления страниц, вызова меню настроек и перехода на главный экран, либо на предыдущий экран. Как можно догадаться по количеству механических кнопок, дисплей в ридере не сенсорный.

реклама

Кнопка питания находится на нижнем торце – кроме включения/выключения она отвечает за погружение устройства в сон при однократном нажатии. Левее кнопки расположился разъём micro USB (USB 2.0) без поддержки подключения различных гаджетов и слот для карт памяти. Стабильная работа гарантирована с карточками microSD объёмом до 32 ГБ. Чуть правее есть углублённая кнопка перезагрузки и светодиодный индикатор зарядки, который становится красным во время зарядки и выключающийся, когда аккумулятор полностью заряжен.

В белой коробке товара находится сама электронная книга, а также кабель и инструкция. На экране изначально есть транспортировочная плёнка – конечно, в теории её можно использовать в качестве защитного варианта, но она значительно увеличивает блики, поэтому лучше её снять. Рассчитывать на что-то большее порой не приходится даже в случае с гораздо более дорогими моделями, поэтому я бы не стал относить к минусам отсутствие чехла. Приобрести чехол именно под Digma K1 можно в китайских интернет-магазинах, а вот в России чаще продаются универсальные решения, не учитывающие некоторые особенности корпуса, а потому они менее удобные.

реклама

Дисплей

Экран относится к типу E-ink HD Pearl, обладая разрешением 1024х758 пикселей при диагонали 6 дюймов. Отображаются стандартные 16 градаций серого цвета. Большой шрифт на экране смотрится хорошо, а картинку отлично видно как в помещении, так и на улице. Сильные блики возможны разве что под прямыми солнечными лучами. Главное, чтобы было комфортное внешнее освещение, ведь подсветки в ридере нет, а отдельные подсветки, крепящиеся к корпусу, в продаже встречаются всё реже. Стандартный для E-ink минус в виде большого времени отклика присутствует, но при чтении книжек это совсем не критично.

Операционная система и софт

реклама

В Digma K1 используется проприетарная операционная система (нечто Linux-подобное) с нерасширяемым набором софта. Впрочем, всё самое востребованное и необходимое присутствует: различные настройки ОС, календарь, проводник и даже парочка простейших игр. Конечно же, присутствует и софт для чтения книг и просмотра изображений – официально поддерживаются файлы PDF, ePub, TXT, HTML, FB2, RTF, mobipocket, CHM, PDB и DOC c настройками шрифта, интервалов, цвета фона и периодов обновления экрана. Доступен поиск по тексту, просмотр содержания книги и создание закладок. Аудиокниги, как и любые аудиоформаты, не поддерживаются.

Изначально в ридере чуть больше 3.6 ГБ свободной пользовательской памяти, достаточной для огромного количества книг – большинству пользователей карта памяти даже не потребуется, особенно если периодически подключаться к ПК для загрузки новых книг и удаления прочитанных. Оперативной памяти 128 МБ – даже с учётом нетребовательной операционной системы это немного, поэтому на комфортную работу с файлами PDF рассчитывать не стоит, но открыть их и неспешно просмотреть вполне возможно.

Работает ридер на чипсете Rockchip RK2818 с частотой 600 МГц – это довольно популярное среди ультрабюджетных ридеров решение, пускай и устаревшее.

Автономность

Аккумулятора ёмкостью 1500 мА·ч (5.55 Вт·ч), учитывая особенности технологии изготовления экрана, будет достаточно для совершения более 3000 перелистываний с интервалом в 20 секунд. Благо, что в ридере есть функция автоперелистывания для проведения подобного теста. Обычно заряда хватает более чем на неделю – всё зависит от интенсивности использования, но при большом желании ридер можно разрядить примерно за 17 часов, если читать без перерывов. Полная зарядка занимает 2.5 часа – для восполнения заряда с избытком хватит зарядного устройства на 5 Вт (напомню, в комплекте есть только кабель).

Использовать спящий режим, на мой взгляд, нет особой необходимости – да, книга включается быстрее на 6 секунд (примерно за секунду), но и расход заряда будет ощутимо выше.

Итоги

Ридер Digma K1 хорошо подходит для чтения популярных форматов книг. Для этого в операционной системе есть самые необходимые возможности и настройки, а на карте памяти поместится столько файлов, сколько и за всю жизнь будет проблематично прочитать. Цена электронной книги довольно низкая – в некоторых магазинах она начинается от 4000 рублей, поэтому можно простить неспешность при работе с документами PDF. Всё-таки устройство больше ориентировано на текст, и всё сделано так, чтобы вы не отвлекались от чтения.



