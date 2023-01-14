Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор компактного смартфона Cubot King Kong mini 3 – маленький экран и большой набор функций

Часто можно услышать мнение, что почти все современные смартфоны слишком большие и неудобные для управления одной рукой. Но существуют и весьма компактные решения с вполне современными характеристиками – один из таких немногочисленных примеров мы и рассмотрим.
1
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Смартфон Cubot King Kong mini 3 помещается даже в небольших карманах. Несмотря на небольшие размеры в нём удалось уместить большую часть функций, использующихся в крупных моделях – среди них сравнительно новое железо с большим количеством памяти, NFC, IPS-экран, новый Android, двухдиапазонный Wi-Fi и множество датчиков. Но есть и различные ограничения – более подробно об этом рассказу в обзоре.

реклама

Характеристики

 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Дизайн и комплектация

 

реклама

По современным меркам Cubot King Kong mini 3 можно назвать малышом, но с некоторыми оговорками. У него сравнительно большая толщина и далеко не самые маленькие рамки спереди – зато над экраном нашлось место как для программных датчиков освещённости и приближения, так и для яркого светодиодного индикатора событий. Довольно забавно тут смотрятся закруглённые уголки экрана. Динамик на передней стороне используется как для разговоров, так и в других случаях, поскольку это единственный в смартфоне вариант. Корпус по ощущениям качественным – он частично прорезинен, а по бокам девайс имеет металлические вставки. Большой палец, во всяком случае у меня, без проблем дотягивается до верхней части дисплея, несмотря на то что экран вытянутый и фактически имеет небольшую площадь.

Кнопки регулировки громкости в Cubot King Kong mini 3 на левой стороне, тогда как кнопка выключения и небольшой лоток для карточек у него на правом торце. Там же, рядом с лотком, есть углубления для продевания ремешка. Карточки памяти не поддерживаются, однако это компенсируется 128 ГБ ПЗУ. Возможность использования 2 СИМ-карт размера nano, к счастью, присутствует.

реклама

На задней стороне смартфона есть большая глянцевая вставка, прикрытая плёнкой без олеофобки – похожая плёнка есть и на дисплее. Полностью матовый корпус был бы практичнее, но на сегодняшний день, когда важен дизайн, не все задумываются об удобстве. Сзади помимо вспышки только одна камера, и на самом деле хорошо, что отсутствуют дополнительные, далеко не всегда полезные в бюджетных смартфонах модули. Сканера отпечатков у героя обзора нет – вместо него можно использовать разблокировку по лицу, безошибочно работающую при хорошем освещении, и если не заляпана передняя камера.

Совсем немного углублённый разъём Type-C для зарядки прикрыт заглушкой, но герой обзора не позиционируется как устройство с полноценной защитой от воды. Девайс вроде как не боится струй воды, но может не выдержать полное погружение. Проверять это у меня нет желания.

реклама

В коробке находятся кабель Type-C, адаптер питания на 10 Вт, инструкция и наушники с разъёмом Type-C, поскольку мини-джека в смартфоне нет.

Дисплей

 

Cubot King Kong mini 3 порадовал высокой яркостью подсветки, превышающей 600 кд/м², а ещё комфортной минимальной яркостью. Вот контрастность невысокая – 867:1 по моим измерениям на 50% заполненном чёрным цветом экране, что объясняется высокой яркостью чёрного цвета. Разрешение невысокое – 1170x480 точек. Особых неудобств для глаз, с учётом небольшой диагонали, у меня из-за этого не возникает.

Цветовой охват экрана явно не дотягивает до охвата пространства sRGB. Тут не стоит рассчитывать на идеальную цветопередачу. С другой стороны, используется IPS-матрица с хорошими углами обзора. По отзывчивости и точности нажатий у меня нет претензий – поддерживается до 5 одновременных касаний. Единственное, что нажимать на что-либо на 4.5"-экране будет явно не всем удобно, и ошибочные нажатия при наборе текста точно избежать не получится.

Цветовая температура, как ни странно, наиболее близка к оптимальным 6500K в профиле «Насыщенные», а не «Натуральные». Помимо всего перечисленного есть профиль «Яркие» с наиболее высокой цветовой температурой 7500K, ну а на цветовой охват смена профиля никак не влияет.


Железо и софт

 

Герой обзора оснащён чипсетом MediaTek Helio G85, всё ещё активно использовавшимся в 2022 году в смартфонах китайских брендов. С учётом невысокого разрешения экрана его производительности вполне хватает для комфортной работы, правда иногда включается смартфон довольно долго. С оперативной памятью не пожадничали – она представлена в количестве 6 ГБ. Пользовательская память небыстрого стандарта eMMC 5.1, зато её 128 ГБ – как уже было упомянуто, карта памяти здесь будет нужна далеко не всем, учитывая фото и видео возможности, о которых расскажу чуть позже.

Trottlig Test не показал большого снижения производительности, как нет больших просадок в играх уровня PUBG (доступна графика Высоко/Высоко или Баланс/Ультра). Точнее просадки заметны только при использовании приложения Gamebench для тестов FPS, что наблюдается на многих бюджетных девайсах. А вот корпус пускай и не обжигает пальцы, но нагревается ощутимо.

Операционной система смартфона – Android 12 со стандартным оформлением и без лишнего софта. Дополнительных функций здесь немного, однако название и описание некоторых них недоступно на русском языке – даётся текст на английском, что давняя проблема некоторых китайских брендов. Операционка работа вполне стабильна и даже успела получить как минимум одно небольшое обновление.

Среди многочисленных датчиков смартфона есть аппаратный гироскоп, идеально работающий в Youtube при просмотре 360-градусных видео. Уверен, что и в других приложениях и играх датчик будет работать не хуже.

Связь

 

По возможностям связи Cubot King Kong mini 3 ничуть не уступает современным недорогим смартфонам. Он поддерживается 4G, Wi-Fi 5 (ac), NFC и Bluetooth 5.0, правда в последнем случае без кодека aptX. На удивление хорошо работает GPS – девайс видит очень большое количество спутников даже в помещениях, и в этом плане он обходит многих конкурентов. К тому же для удобства есть компас.

К сожалению, отсутствует запись звонков и нет FM-радио, но, как бы сказать, таковы современные реалии.


Камеры

 

На задней стороне только одна камера с разрешением 20 Мп – пожалуй тут главное, что есть автофокус и простенькая вспышка, так как по качеству картинки и количеству режимов всё очень скромно. К примеру, нет портретного режима, а в остальном, если освещение хорошее, камера сможет запечатлеть необходимую информацию. При недостаточном освещении уже нередко всё выглядит размытым.

Видеосъёмка доступна в разрешении до 1080p с автофокусировкой.


5-Мегапиксельная передняя камера сгодится для видеозвонков, а большего от неё, на мой взгляд, и не требуется.

Время работы и зарядки

 

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 мА*ч. Время непрерывной работы сравнительно небольшое – чуть более 9 часов в тесте PC Mark на яркости 200 кд/м², поэтому без особой необходимости не стоит выкручивать яркость и запускать тяжёлые игры, если вы хотите, чтобы девайс продержался хотя бы 24 часа без подзарядки.

На полную зарядку от любого блока питания мощностью 10 Вт уходит 2 часа 20 минут. За 30 минут аппарат заряжается с 0 до 33%. Беспроводной зарядки нет.

 

Итоги

 

Малыш Cubot King Kong mini 3 во многом смог приятно удивить. Хотя лично я бы рассматривал его как дополнительный вариант, но по скорости работы, количеству памяти, яркости подсветки, датчикам и большинству функций он не выглядит каким-то неполноценным – основным спорным моментом будет небольшой экран. Для кого-то это плюс, а для кого-то недостаток. По работе GPS это и вовсе один из лучших смартфонов, если рассматривать бюджетные и даже среднебюджетные модели – явное превосходство только у двухдиапазонных (L1 + L5) вариантов.

К минусам отнесу автономность – она тут ниже среднего. Впрочем, я ожидал худшего, и как запасное средство связи King Kong mini 3 должен проработать более суток без подзарядки.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор смартфон телефон cubot компактный смартфон cubot king kong mini 3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
41
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
30
Главные игры января 2023 года
12
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
6
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6

Интересные материалы

Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 30
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 41
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
12
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
15
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
15
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
5
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
5
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
39
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
1
Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
3
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
19
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
8
США рассматривают вопрос о подготовке пилотов Украины к полетам на F-16
11
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
8
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
112
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
2
Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
5
Флагманский SSD Samsung 990 Pro 2 ТБ подешевел в одном из российских магазинов
2
Тайваньские истребители Mirage 2000 сбили четыре самолета F-16 Fighting Falcons производства США
5
Скоростной Core i9-13900KS@6 ГГц через месяц превратится в «тыкву» из-за нового Ryzen 9 7950X3D
15
В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
10

Популярные статьи

Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
30
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
39
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
36
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
35
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
41
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
260
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
120
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
12
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
6
Глобальная система радиоэлектронной разведки ECHELON, что она представляет и насколько опасна
17

Сейчас обсуждают

Alex Mel
00:39
так речь о патчах с поддержкой актуальных коснолей, а так же чисто новых или будущих играх. тут не идет речи об обратке или эмуляции.
Специалисты Digital Foundry сравнили Xbox Series S и PS 4 Pro в крупнейших релизах 2022 года
Дмитрий-Викторович Ботвиненко
00:37
Никогда не понимал таких статей и таких комментов как у тебя. Что купить видеокарту от амд или от нвидиа. Пхахахаха. К примеру мне на ПК амд хрен пос авишь, тупо нет совместимости. Проверь есть ли у т...
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
darses
00:37
Теперь придется ежей без соли доедать хохлы.
На фоне захвата российскими войсками Соледара, соль производства "Артемсоль" продают за 350 гривен
Nutty8432
00:35
Ну... Вас кадыровцы ипут как баранов... налево и направо, сверху и сниизу... Наслаждайся... Так что бояться поздно - ты настоящий российский герой и патриот...
Благодаря службе в ЧВК Вагнер сотни заключенных получили помилование и вернулись на свободу
Козырной Туз
00:35
Чей Соледар хрюклоботы диванные? Вы хотите пропередеть в диван свою убогую недострану ? Вместе с собой? Ну ждите, мы скоро прийдем.
Благодаря службе в ЧВК Вагнер сотни заключенных получили помилование и вернулись на свободу
РосИнформБюро
00:34
Да нет, не может быть! Ведь местные пригожинцы утверждают, что американцы даже пикнуть не могут!
В США потребовали распустить полицию – зачем активисты BLM и Джордж Сорос разрушают Америку
Козырной Туз
00:32
я тебе говорил, что ты далбаеб? вот ты сам свой диагноз подтвердил
Благодаря службе в ЧВК Вагнер сотни заключенных получили помилование и вернулись на свободу
Козырной Туз
00:30
Завидуешь? Чебурашке
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
Paxton Fettel
00:30
Хохлы теперь последний хер без соли доедают
На фоне захвата российскими войсками Соледара, соль производства "Артемсоль" продают за 350 гривен
Козырной Туз
00:28
Да ты походу епанутый на всю кукушку. Собрался трупы насиловать? Давно у психиатра был, далбаеб?
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем