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Смартфон Cubot King Kong mini 3 помещается даже в небольших карманах. Несмотря на небольшие размеры в нём удалось уместить большую часть функций, использующихся в крупных моделях – среди них сравнительно новое железо с большим количеством памяти, NFC, IPS-экран, новый Android, двухдиапазонный Wi-Fi и множество датчиков. Но есть и различные ограничения – более подробно об этом рассказу в обзоре.

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Характеристики

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Дизайн и комплектация

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По современным меркам Cubot King Kong mini 3 можно назвать малышом, но с некоторыми оговорками. У него сравнительно большая толщина и далеко не самые маленькие рамки спереди – зато над экраном нашлось место как для программных датчиков освещённости и приближения, так и для яркого светодиодного индикатора событий. Довольно забавно тут смотрятся закруглённые уголки экрана. Динамик на передней стороне используется как для разговоров, так и в других случаях, поскольку это единственный в смартфоне вариант. Корпус по ощущениям качественным – он частично прорезинен, а по бокам девайс имеет металлические вставки. Большой палец, во всяком случае у меня, без проблем дотягивается до верхней части дисплея, несмотря на то что экран вытянутый и фактически имеет небольшую площадь.

Кнопки регулировки громкости в Cubot King Kong mini 3 на левой стороне, тогда как кнопка выключения и небольшой лоток для карточек у него на правом торце. Там же, рядом с лотком, есть углубления для продевания ремешка. Карточки памяти не поддерживаются, однако это компенсируется 128 ГБ ПЗУ. Возможность использования 2 СИМ-карт размера nano, к счастью, присутствует.

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На задней стороне смартфона есть большая глянцевая вставка, прикрытая плёнкой без олеофобки – похожая плёнка есть и на дисплее. Полностью матовый корпус был бы практичнее, но на сегодняшний день, когда важен дизайн, не все задумываются об удобстве. Сзади помимо вспышки только одна камера, и на самом деле хорошо, что отсутствуют дополнительные, далеко не всегда полезные в бюджетных смартфонах модули. Сканера отпечатков у героя обзора нет – вместо него можно использовать разблокировку по лицу, безошибочно работающую при хорошем освещении, и если не заляпана передняя камера.

Совсем немного углублённый разъём Type-C для зарядки прикрыт заглушкой, но герой обзора не позиционируется как устройство с полноценной защитой от воды. Девайс вроде как не боится струй воды, но может не выдержать полное погружение. Проверять это у меня нет желания.

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В коробке находятся кабель Type-C, адаптер питания на 10 Вт, инструкция и наушники с разъёмом Type-C, поскольку мини-джека в смартфоне нет.

Дисплей

Cubot King Kong mini 3 порадовал высокой яркостью подсветки, превышающей 600 кд/м², а ещё комфортной минимальной яркостью. Вот контрастность невысокая – 867:1 по моим измерениям на 50% заполненном чёрным цветом экране, что объясняется высокой яркостью чёрного цвета. Разрешение невысокое – 1170x480 точек. Особых неудобств для глаз, с учётом небольшой диагонали, у меня из-за этого не возникает.

Цветовой охват экрана явно не дотягивает до охвата пространства sRGB. Тут не стоит рассчитывать на идеальную цветопередачу. С другой стороны, используется IPS-матрица с хорошими углами обзора. По отзывчивости и точности нажатий у меня нет претензий – поддерживается до 5 одновременных касаний. Единственное, что нажимать на что-либо на 4.5"-экране будет явно не всем удобно, и ошибочные нажатия при наборе текста точно избежать не получится.

Цветовая температура, как ни странно, наиболее близка к оптимальным 6500K в профиле «Насыщенные», а не «Натуральные». Помимо всего перечисленного есть профиль «Яркие» с наиболее высокой цветовой температурой 7500K, ну а на цветовой охват смена профиля никак не влияет.





Железо и софт

Герой обзора оснащён чипсетом MediaTek Helio G85, всё ещё активно использовавшимся в 2022 году в смартфонах китайских брендов. С учётом невысокого разрешения экрана его производительности вполне хватает для комфортной работы, правда иногда включается смартфон довольно долго. С оперативной памятью не пожадничали – она представлена в количестве 6 ГБ. Пользовательская память небыстрого стандарта eMMC 5.1, зато её 128 ГБ – как уже было упомянуто, карта памяти здесь будет нужна далеко не всем, учитывая фото и видео возможности, о которых расскажу чуть позже.

Trottlig Test не показал большого снижения производительности, как нет больших просадок в играх уровня PUBG (доступна графика Высоко/Высоко или Баланс/Ультра). Точнее просадки заметны только при использовании приложения Gamebench для тестов FPS, что наблюдается на многих бюджетных девайсах. А вот корпус пускай и не обжигает пальцы, но нагревается ощутимо.

Операционной система смартфона – Android 12 со стандартным оформлением и без лишнего софта. Дополнительных функций здесь немного, однако название и описание некоторых них недоступно на русском языке – даётся текст на английском, что давняя проблема некоторых китайских брендов. Операционка работа вполне стабильна и даже успела получить как минимум одно небольшое обновление.

Среди многочисленных датчиков смартфона есть аппаратный гироскоп, идеально работающий в Youtube при просмотре 360-градусных видео. Уверен, что и в других приложениях и играх датчик будет работать не хуже.

Связь

По возможностям связи Cubot King Kong mini 3 ничуть не уступает современным недорогим смартфонам. Он поддерживается 4G, Wi-Fi 5 (ac), NFC и Bluetooth 5.0, правда в последнем случае без кодека aptX. На удивление хорошо работает GPS – девайс видит очень большое количество спутников даже в помещениях, и в этом плане он обходит многих конкурентов. К тому же для удобства есть компас.

К сожалению, отсутствует запись звонков и нет FM-радио, но, как бы сказать, таковы современные реалии.





Камеры

На задней стороне только одна камера с разрешением 20 Мп – пожалуй тут главное, что есть автофокус и простенькая вспышка, так как по качеству картинки и количеству режимов всё очень скромно. К примеру, нет портретного режима, а в остальном, если освещение хорошее, камера сможет запечатлеть необходимую информацию. При недостаточном освещении уже нередко всё выглядит размытым.

Видеосъёмка доступна в разрешении до 1080p с автофокусировкой.





5-Мегапиксельная передняя камера сгодится для видеозвонков, а большего от неё, на мой взгляд, и не требуется.

Время работы и зарядки

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3000 мА*ч. Время непрерывной работы сравнительно небольшое – чуть более 9 часов в тесте PC Mark на яркости 200 кд/м², поэтому без особой необходимости не стоит выкручивать яркость и запускать тяжёлые игры, если вы хотите, чтобы девайс продержался хотя бы 24 часа без подзарядки.

На полную зарядку от любого блока питания мощностью 10 Вт уходит 2 часа 20 минут. За 30 минут аппарат заряжается с 0 до 33%. Беспроводной зарядки нет.

Итоги

Малыш Cubot King Kong mini 3 во многом смог приятно удивить. Хотя лично я бы рассматривал его как дополнительный вариант, но по скорости работы, количеству памяти, яркости подсветки, датчикам и большинству функций он не выглядит каким-то неполноценным – основным спорным моментом будет небольшой экран. Для кого-то это плюс, а для кого-то недостаток. По работе GPS это и вовсе один из лучших смартфонов, если рассматривать бюджетные и даже среднебюджетные модели – явное превосходство только у двухдиапазонных (L1 + L5) вариантов.

К минусам отнесу автономность – она тут ниже среднего. Впрочем, я ожидал худшего, и как запасное средство связи King Kong mini 3 должен проработать более суток без подзарядки.



